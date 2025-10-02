Torwart Berke Özer pariert sich im Europa-League-Duell zwischen der AS Rom und dem OSC Lille auf kuriose Weise in die Schlagzeilen.

Diesen Abend wird Berke Özer wohl nicht so schnell vergessen.

Eigentlich war das Europa-League-Duell zwischen der AS Rom und dem OSC Lille am Donnerstagabend kein besonders eindrucksvolles Spiel. Schon nach sechs Minuten brachte Hakon Haraldsson die Gäste aus Frankreich in Führung, danach passierte lange nichts.

Bis zur 81. Minute, als Lilles Aissa Mandi den Ball nach einer Ecke an die Hand bekam. Schiedsrichter Erik Lambrechts aus Belgien bekam einen Hinweis vom Videoassistenten, schaute sich die Szene an und entschied auf Elfmeter für Rom. Jetzt aber wurde es völlig kurios.

Artem Dovbyk trat an und visierte die aus seiner Sicht rechte untere Ecke an, sein Versuch war aber zu schwach, Torwart Özer parierte. Problem: Özer hatte seine Torlinie bei der Parade zu früh verlassen.

Referee Lambrechts ließ den Strafstoß wiederholen. Dovbyk versuchte es noch einmal, zielte wieder auf dieselbe Ecke - und wieder war Özer zur Stelle.