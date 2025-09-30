FC Basel vs. VfB Stuttgart heute live: Europa League im Free-TV, Livestream und Liveticker

Am 2. Spieltag der neuen Europa-League-Saison trifft der VfB Stuttgart auf den FC Basel. Wer überträgt das Spiel? Und wo gibt's einen Ticker? ran hat alle Infos zusammengefasst.

Der VfB Stuttgart ist endgültig in der Saison angekommen. Nach einem durchwachsenen Start stehen die Schwaben mittlerweile auf Platz fünf der Bundesliga.

In der Europa League soll nun der nächste Erfolg her. Zum Auftakt der neuen Saison gelang der Mannschaft von Sebastian Hoeneß ein 2:1-Sieg gegen Celta Vigo. Am 2. Spieltag wartet nun der FC Basel.

Kurios: Schon am 1. Spieltag trafen die Schweizer auf eine deutsche Mannschaft. Gegen den SC Freiburg zog man mit 1:2 allerdings den Kürzeren.

Wo läuft das Spiel im TV? Wird es im Free-TV übertragen? Wer bietet einen Livestream, und wo gibt’s einen Liveticker? ran liefert alle Infos.