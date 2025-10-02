Der Name Thomas Müller steht einfach für Titel und Triumphe. Der 36-Jährige macht in Kanada genau da weiter, wo er in Europa aufgehört hat - und schreibt mit seinem 35. Titelgewinn Geschichte. Wer gedacht hat, dass die Zeiten der großen Erfolge bei Thomas Müller vorbei sind, muss zugeben, sich getäuscht zu haben. Die Bayern-Legende bleibt auch bei den Vancouver Whitecaps voll auf der Erfolgswelle und darf sich über eine weitere Trophäe freuen. Müller gewann mit den Whitecaps das Finale der Canadian Championship - quasi die kanadische Version des DFB-Pokals - gegen den Lokalrivalen Vancouver FC. Damit steht der Offensiv-Star nun bei 35 Titelgewinnen in seiner Profi-Laufbahn und überflügelt ein für alle Mal Toni Kroos, mit dem er sich bislang den ersten Platz als erfolgreichster deutscher Fußballer aller Zeiten geteilt hat. Die Lobeshymnen auf den BVB kommen zu früh - ein Kommentar

Müller markiert 300. Karrieretor und möchte "ein bisschen feiern" Beim furiosen 4:2-Sieg wirbelte auch Müller wieder fleißig und brachte sein Team auf die Siegerstraße, indem er das 1:0 einleitete und kurz danach noch einen Elfmeter zum 2:0 versenkte - sein 300. Karrieretor. Wirklich in Gefahr geriet der Erfolg der "Cape" nie. Müller wurde in der 79. Minute fast schon wie gewohnt unter Standing Ovations ausgewechselt. Nach dem Spiel erhielt Müller sogar noch eine riesige Torte anlässlich seines 300. Pflichtspieltreffers auf Profi-Ebene (Verein plus Nationalmannschaft).

"Jetzt werden wir auch ein bisschen feiern. Die Fans freuen sich natürlich auch, dass wir unter Beweis gestellt haben, dass die Whitecaps die beste Mannschaft in Kanada sind", freute sich der Fan-Liebling", auf "Sport1"-Nachfrage. Jesper Sörensen feierte seinen Schützling nach der Partie ebenfalls. "Das ist eine unglaubliche Zahl für einen Spieler", so der Vancouver-Coach.

Müller zeigt sich Bescheiden: "Spiele nicht für meine Legacy" Müller, der in Kanada schon jetzt geliebt wird, zeigte sich in Bezug auf seinen Rekord allerdings bescheiden und sieht sich selbst nicht zwangsläufig als erfolgreichster deutscher Fußballer. "Ich würde lieber sagen: Erfolgreichster Titel-Hamster Deutschlands. Die Frage ist ja immer. Wie gewichtest du diese Titel? Der eine wird öfter nationaler Meister, der andere hat dafür mehr Champions-League-Siege auf dem Konto", gab er im Gespräch mit der "Sport Bild" zu bedenken. 35 Titel seien dennoch "eine nette Zahl". Tatsächlich gibt es aber auch gewisse Argumente für Toni Kroos, der sechsmal die Champions League, gewann, während Müller den Henkelpott "nur" zweimal in die Höhe recken durfte. Ihren größten Triumph teilen sich aber beide: Den WM-Titel 2024. Noch wichtiger ist für Müller aber ohnehin eine andere Sache. "Statistiken sind eine nette Sache, nicht mehr und nicht weniger. Fußball spiele ich nicht für meine Titel-Legacy, sondern weil ich es einfach liebe, auf dem Platz zu stehen", verdeutlichte er.

