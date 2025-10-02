Der VfL Bochum ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Ex-Trainer Dieter Hecking wohl fündig geworden.

Von Philipp Schmalz

Den Saisonstart in der 2. Bundesliga hat der VfL Bochum völlig verhauen. Nach fünf Partien wurde Chefcoach Dieter Hecking - zusammen mit Sport-Geschäftsführer Dirk Dufner - entlassen. Mittlerweile steht der Ruhrpott-Klub mit nur drei Punkten auf Rang 17 und befindet sich bereits im Abstiegskampf.

Die gewünschte Wende konnte aber auch U19-Trainer David Siebers, der in den vergangenen beiden Partien gegen den 1. FC Nürnberg (1:2) und Fortuna Düsseldorf (0:1) an der Seitenlinie der Bochumer stand, nicht bringen.

Am kommenden Wochenende wird David Siebers beim Spiel in Kaiserslautern deshalb wohl vorerst zum letzten Mal als Cheftrainer fungieren.