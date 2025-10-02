Anzeige
2. Bundesliga - VfL Bochum vor Verpflichtung von Hecking-Nachfolger?

  • Veröffentlicht: 02.10.2025
  • 10:09 Uhr
  • Philipp Schmalz

Der VfL Bochum ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Ex-Trainer Dieter Hecking wohl fündig geworden.

Den Saisonstart in der 2. Bundesliga hat der VfL Bochum völlig verhauen. Nach fünf Partien wurde Chefcoach Dieter Hecking - zusammen mit Sport-Geschäftsführer Dirk Dufner - entlassen. Mittlerweile steht der Ruhrpott-Klub mit nur drei Punkten auf Rang 17 und befindet sich bereits im Abstiegskampf.

Die gewünschte Wende konnte aber auch U19-Trainer David Siebers, der in den vergangenen beiden Partien gegen den 1. FC Nürnberg (1:2) und Fortuna Düsseldorf (0:1) an der Seitenlinie der Bochumer stand, nicht bringen.

Am kommenden Wochenende wird David Siebers beim Spiel in Kaiserslautern deshalb wohl vorerst zum letzten Mal als Cheftrainer fungieren.

Rettet Uwe Rösler den VfL Bochum?

Retten soll den Verein nun womöglich Uwe Rösler. Der 56-Jährige soll sich laut "Radio Bochum" und "WAZ" "in positiven und weit fortgeschrittenen Gesprächen" mit dem Verein befinden. Komplett abgeschlossen ist der Deal allerdings noch nicht.

Sollte eine Zusammenarbeit mit Rösler nicht stattfinden, gäbe es dem Vernehmen nach noch mindestens "einen weiteren heißen Kandidaten".

Rösler, der von Januar 2020 bis Juni 2021 Trainer von Fortuna Düsseldorf war, war zuletzt drei Jahre für den dänischen Klub Aarhus GF tätig. Im vergangenen Sommer trennten sich beide Seiten - trotz guter Ergebnisse - einvernehmlich.

