Spätes Tor von Philipp: Freiburg gelingt Traumstart gegen Olympiakos Piräus

Vor ziemlich genau einem Jahr hatte der SC 3:0 bei Olympiakos gewonnen, mit dem 1:1 im Rückspiel machte Freiburg das Weiterkommen perfekt. Im Achtelfinale scheiterte das Streich-Team dann am italienischen Rekordmeister Juventus Turin.

Zuvor hatten Roland Sallai (9.) und Vincenzo Grifo per Foulelfmeter (45.+7) die Mannschaft von Trainer Christian Streich schon zweimal in Führung gebracht. Doch der Marokkaner Ayoub El Kaabi glich zweimal (40./75.) für den griechischen Rekordmeister aus.

Mit eiskalter Effektivität im griechischen Hexenkessel hat der SC Freiburg einen perfekten Europacup-Start hingelegt. Der Fußball-Bundesligist gewann beim Auftakt in die Gruppenphase der Europa League 3:2 (2:1) bei den alten Bekannten von Olympiakos Piräus. Ein spätes Tor von Maximilian Philipp (86.) sicherte den Breisgauern den Sieg.

Bundesligist SC Freiburg ist mit einem 3:2 (2:1)-Sieg bei Olympiakos Piräus in die Gruppenphase der Europa League gestartet.

Vor rund 30.000 frenetischen Zuschauern im Georgios-Karaiskakis-Stadion hätten die Gastgeber schon in der sechsten Minute in Führung gehen müssen. Nach einem Aussetzer von SC-Kapitän Grifo brachte Mittelstürmer El Kaabi den Ball aber nicht im Tor unter.

Grifo sorgt für Freiburgs späte Pausenführung

In der 26. Minute hatten die Breisgauer Glück, als ein Eckball von Kostas Fortounis an der Latte landete. Wenig später gelang El Kaabi der verdiente Ausgleich für die Griechen.

In der Nachspielzeit vergab Giorgos Masouras nach einem Fehler von SC-Verteidiger Kenneth Schmidt die große Chance auf einen weiteren Treffer. Statt mit einem Rückstands ging Freiburg mit einer Führung in die Kabine. Grifo verwandelte einen Strafstoß nach einem klaren Foul an Ritsu Doan.