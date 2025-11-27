- Anzeige -
Europa League

VfB Stuttgart: Polizeigewalt gegen Fans in der Europa League? VfB-Ultras reisen vor Spielbeginn ab

  • Aktualisiert: 27.11.2025
  • 21:19 Uhr
  • ran.de

Schon vor dem Europa-League-Spiel des VfB Stuttgart bei den Go Ahead Eagles haben die Ultras der Schwaben wieder die Heimreise angetreten.

Vor dem Auswärtsspiel des VfB Stuttgart am Donnerstag in der Europa League bei den Go Ahead Eagles in den Niederlanden (ab 21:00 Uhr im Liveticker), kam es am Donnerstagabend wohl zu Polizeigewalt gegen die Anhänger der Schwaben.

Als Konsequenz daraus reisten die Ultras des VfB noch vor Beginn der Begegnung in Deventer wieder ab. In den sozialen Netzwerken kursieren Videoclips, die zeigen sollen, wie Fans des VfB beim Verlassen eines Busses von Polizisten attackiert werden. Dabei kommen auch Schlagstöcke der Ordnungshüter gegen die Fußballfans aus Stuttgart zum Einsatz.

Vorausgegangen sein soll laut "Stuttgarter Nachrichten" den Geschehnissen ein Vorfall um 16:30 Uhr, als etwa 100 VfB-Fans bei Einlasskontrollen ein Gerangel mit Ordnern angefangen haben. Daraufhin sprach Deventers Bürgermeister für weitere Stuttgarter Fans ein Betretungsverbot für das Stadtgebiet aus.

Europa League: VfB-Boss Wehrle fordert Aufarbeitung der UEFA

Auf dieses Betretungsverbot reagierte nun auch der VfB durch ein Statement des Vorstandsvorsitzenden Alexander Wehrle: "Ich war die ganze Zeit vor Ort am Treffpunkt der Fans und konnte mir ein Bild von den Gegebenheiten machen. Die örtlichen Behörden haben aus für uns überhaupt nicht nachvollziehbaren Gründen ein Betretungsverbot für Teile unserer Fans ausgesprochen".

Der VfB-Funktionär sieht nun die UEFA gefordert. "Wir sind mit den Behörden und der UEFA im engen Austausch und drängen auf eine lückenlose Aufarbeitung der Vorkommnisse", hieß es von Wehrle.

