Europa League

VfB Stuttgart vs. Celtic Glasgow: Übertragung der Europa League im TV, Stream & Liveticker

  • Veröffentlicht: 21.02.2026
  • 17:55 Uhr
  • ran.de
Stuttgart hat im Rückspiel gegen Celtic Glasgow gute Chancen
Stuttgart hat im Rückspiel gegen Celtic Glasgow gute Chancen© IMAGO/Shutterstock

Der VfB Stuttgart empfängt im Playoff-Rückspiel der Europa League Celtic Glasgow. Die Ausgangslage für die Schwaben ist dabei exzellent.

Für den VfB Stuttgart steht in den Playoffs der Europa League eine wichtige Partie auf dem Programm. Gegen den schottischen Vertreter Celtic Glasgow soll der Einzug in die nächste Runde gelingen.

Und die Vorzeichen dafür stehen hervorragend. Im Hinspiel vor einer Woche glückte dem Team von Trainer Sebastian Hoeneß in Glasgow ein 4:1-Erfolg - für die auswärts zuvor immer wieder schwächelnden Stuttgarter ein bärenstarkes Ergebnis.

Matchwinner der Partie war Bilal El Khannouss, dem in der hitzigen Atmosphäre im Celtic Park ein Doppelpack gelang.

Das Rückspiel in Stuttgart, bei dem die Schotten einen Drei-Tore-Rückstand aufholen müssen, startet am Donnerstagabend bereits um 18:45 Uhr.

VfB Stuttgart vs. Celtic Glasgow im TV, Stream und Ticker live: Wann findet das Europa-League-Spiel statt?

Stuttgart vs. Celtic Glasgow live: Wo läuft das Europa-League-Spiel im Free-TV?

RTL zeigt an jedem Europa-League-Spieltag eine Partie im Free-TV. Das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Celtic Glasgow wird bei RTL übertragen.

Glasgow gastiert in Stuttgart: Wo gibt es einen Livestream zur Europa League?

Das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Celtic Glasgow läuft zudem im Livestream auf RTL+. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo nötig.

Stuttgart empfängt Celtic Glasgow: Wo gibt es einen Liveticker zur Europa League?

Einen Liveticker zu VfB Stuttgart vs. Celtic Glasgow gibt es wie gewohnt auf ran.de.

VfB Stuttgart vs. Celtic Glasgow im Free-TV, Stream und Ticker: Übersicht zur Übertragung

  • Begegnung: VfB Stuttgart vs. Celtic Glasgow
  • Wettbewerb: Europa League, Zwischenrunde
  • Datum und Uhrzeit: 26. Februar 2026, 18:45 Uhr
  • Trainer: Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart), Martin O'Neill (Celtic Glasgow)
  • Free-TV: RTL
  • Pay-TV: -
  • Livestream: RTL+
  • Liveticker: ran.de
