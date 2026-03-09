VfB Stuttgart vs. FC Porto: Übertragung der Europa League live im TV, Stream & Ticker

Der VfB Stuttgart empfängt im Achtelfinale der Europa League den FC Porto. Hier ist das Hinspiel live im Free-TV zu sehen.

Der VfB Stuttgart trifft im Achtelfinale der Europa League auf den FC Porto. Das Hinspiel zwischen dem Bundesliga-Klub und dem portugiesischen Traditionsverein steigt am Donnerstag (ab 18:45 Uhr im Liveticker).

Die Schwaben konnten sich in den Playoffs dank eines sehr starken Auftritts im Hinspiel gegen Celtic Glasgow durchsetzen und stehen erstmals seit 2013 wieder in einem internationalen Achtelfinale.

Die Hoffnung, dass die Reise noch ein wenig weitergeht, ist durchaus gegeben. Immerhin belegt der VfB in der Bundesliga den vierten Tabellenplatz und gehört in den letzten Wochen zu den formstärksten Teams in Deutschland.

Zu verdanken ist dies insbesondere Stürmer Deniz Undav, der sich in einer herausragenden Form befindet.

Der Gegner hat es allerdings in sich. Der FC Porto konnte die Ligaphase in der Europa League sechs Plätze vor dem VfB auf Rang fünf beenden und führt die portugiesische Liga souverän vor Sporting und Benfica Lissabon an.

Beeindruckend ist beim FC Porto insbesondere die Defensive. In 25 Ligaspielen kassierte das Team lediglich zehn Gegentor.

Für den VfB Stuttgart wäre ein Sieg im Hinspiel enorm wichtig, da sich der Klub über seine Heimstärke definiert.