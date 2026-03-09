- Anzeige -
EUROPA LEAGUE

VfB Stuttgart vs. FC Porto: Übertragung der Europa League live im TV, Stream & Ticker

  • Veröffentlicht: 09.03.2026
  • 11:22 Uhr
  • ran.de

Der VfB Stuttgart empfängt im Achtelfinale der Europa League den FC Porto. Hier ist das Hinspiel live im Free-TV zu sehen.

Der VfB Stuttgart trifft im Achtelfinale der Europa League auf den FC Porto. Das Hinspiel zwischen dem Bundesliga-Klub und dem portugiesischen Traditionsverein steigt am Donnerstag (ab 18:45 Uhr im Liveticker).

Die Schwaben konnten sich in den Playoffs dank eines sehr starken Auftritts im Hinspiel gegen Celtic Glasgow durchsetzen und stehen erstmals seit 2013 wieder in einem internationalen Achtelfinale.

Die Hoffnung, dass die Reise noch ein wenig weitergeht, ist durchaus gegeben. Immerhin belegt der VfB in der Bundesliga den vierten Tabellenplatz und gehört in den letzten Wochen zu den formstärksten Teams in Deutschland.

Zu verdanken ist dies insbesondere Stürmer Deniz Undav, der sich in einer herausragenden Form befindet.

Der Gegner hat es allerdings in sich. Der FC Porto konnte die Ligaphase in der Europa League sechs Plätze vor dem VfB auf Rang fünf beenden und führt die portugiesische Liga souverän vor Sporting und Benfica Lissabon an.

Beeindruckend ist beim FC Porto insbesondere die Defensive. In 25 Ligaspielen kassierte das Team lediglich zehn Gegentor.

Für den VfB Stuttgart wäre ein Sieg im Hinspiel enorm wichtig, da sich der Klub über seine Heimstärke definiert.

VfB Stuttgart vs. FC Porto im TV, Stream und Ticker live: Wann findet das Europa-League-Spiel statt?

  • Spiel: VfB Stuttgart vs. FC Porto
  • Wettbewerb: Europa League, Achtelfinale
  • Datum: 12. März 2026
  • Uhrzeit: 18:45 Uhr
  • Austragunsort: MHP Arena
Stuttgart vs. FC Porto live: Wo läuft das Europa-League-Spiel im Free-TV?

Das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Porto wird bei RTL und Nitro live im Free-TV übertragen. Die Vorberichterstattung beginnt um 18:30, der Anpfiff folgt um 18:45 Uhr.

Porto gastiert in Stuttgart: Wo gibt es einen Livestream zur Europa League?

Einen Livestream gibt es auf RTL+. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo nötig, um auf die Streaming-Plattform zuzugreifen.

Stuttgart empfängt den FC Porto: Wo gibt es einen Liveticker zur Europa League?

Einen Liveticker zu VfB Stuttgart vs. FC Porto gibt es wie gewohnt auf ran.de.

VfB Stuttgart vs. FC Porto live im Free-TV, Stream und Ticker: Übersicht zur Übertragung

  • Begegnung: VfB Stuttgart vs. FC Porto
  • Wettbewerb: Europa League, Achtelfinale
  • Datum und Uhrzeit: 12. März 2026, 18:45 Uhr
  • Trainer: Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart), Francesco Farioli (FC Porto)
  • Free-TV: RTL
  • Pay-TV: -
  • Livestream: RTL+
  • Liveticker: ran.de
