"Es ist zum Glück kein Einzelsport, sondern Teamsport", betonte Spielmacherin Linda Dallmann vor dem wegweisenden zweiten Gruppenspiel gegen Dänemark am Dienstag (ab 18 im kostenlosen Livestream auf Joyn) in Basel. Wenn man eine Spielerin weniger sei, "hat man ein bisschen mehr zu tun. Wir machen es für Giuli". Doch inmitten des Turniers werden plötzlich dringend neue Leitfiguren gesucht.

15.000 deutsche Fans gegen Dänemark erwartet

Doch reicht das? Auch in engen Spielen in der heißen Turnierphase? Die gelernte Polizistin Minge, wegen ihrer Vielseitigkeit geschätzt und von Wück vom Mittelfeld in die Innenverteidigung beordert, ist die letzte verbliebene Spielerin in der Startelf aus dem Teamrat. Erfahrene Kräfte wie Sara Däbritz oder Kathrin Hendrich blieben bislang nur Ersatz.

Und auf die neue Generation wartet schon gegen Dänemark Schwerstarbeit. Torjägerin Pernille Harder, aus der Bundesliga von Bayern München bestens bekannt, bringt alles mit, um der deutschen Abwehr Probleme zu bereiten. Immerhin können die DFB-Frauen auf beeindruckende Unterstützung aus der Heimat zählen: Für die Partie im St. Jakob-Park gingen über 15.000 Tickets nach Deutschland.