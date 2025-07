Deutschland startet gegen Polen in die Frauen-EM. ran zeigt euch, wer alles dabei, wann es losgeht und wie ihr den Wettbewerb live verfolgen könnt.

Deutschland startet in die Frauen-EM 2025. Der Kader von Bundestrainer Christian Wück bekommt es am ersten Spieltag der Gruppe C. mit Polen zu tun.

Vor dem großen Turnier in der Schweiz zeigte sich das DFB-Team in herausragender Form. Die letzten beiden Tests in der Nations League wurden mit Bravour bestanden. Gegen die Niederlande gewann Deutschland mit 4:0, gegen Österreich sogar 6:0.