Nach drei Spielen und sechs Punkten geht das Team von Bundestrainer Christian Wück als Zweiter hinter den Schwedinnen aus Gruppe C hervor.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat den Einzug ins Viertelfinale bei der Europameisterschaft in der Tasche.

Deutschland ist als Zweiter der Vorrunde für das Viertelfinale bei der Frauen-EM 2025 qualifiziert. Auf wen könnten die DFB-Frauen nun in der K.o.-Phase treffen? ran klärt auf.

Gruppe D war bereits vor dem Beginn des Turniers als "Todesgruppe" bekannt. Deutschland trifft also auf ein absolutes Top-Team. In Gruppe D grüßt Frankreich vor dem abschließenden Spieltag von der Spitze. Somit würde es nach aktuellem Stand dieses Duell im Viertelfinale geben.

Das Wichtigste in Kürze

Frauen-EM 2025: Wer wäre der schwierigere Gegner für Deutschland?

Das ist schwierig zu sagen. Sowohl Frankreich als auch England wären im direkten Duell gegen Deutschland wohl Favorit.

Gegen die Niederlande feierten die DFB-Frauen Ende Mai einen überzeugenden 4:0-Sieg in der Nations League, dürften also mit einem guten Gefühl in das Duell gehen.