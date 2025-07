Giulia Gwinn hat sich verletzt und wird für die DFB-Frauen die gesamte EM verpassen. Die große Chance für Carlotta Wamser als Ersatz für die Kapitänin. Was ist der 21-Jährigen zuzutrauen? Von Justin Kraft Es war ein früher Schock für die DFB-Frauen: Giulia Gwinn verletzte sich im ersten deutschen Spiel der Europameisterschaft gegen Polen am Knie. Nicht nur wird die Kapitänin dem Team sportlich sehr fehlen, weil sie zu den besten Fußballerinnen Europas zählt. Auch die menschliche Ebene nahm das Team spürbar mit. Gwinn hat bereits eine lange Geschichte mit schweren Verletzungen. Da war die Diagnose, dass das Kreuzband nicht betroffen ist, fast schon großes Glück im Unglück. Frauen-EM 2025 heute live: Spielplan, Übertragung im Free-TV und im kostenlosen Livestream, Austragungsorte

Kommentar: Gwinn-Verletzung kann Titelfaktor werden Glück im Unglück ist für das DFB-Team auch, dass mit Carlotta Wamser hervorragender Ersatz bereitsteht. Die 21-Jährige blickt auf eine starke Bundesliga-Saison zurück und hat großes Potenzial. Bei der EM 2025 (das Turnier im kostenlosen Livestream auf Joyn) kann sie dieses nun unverhofft früh auf großer Bühne unter Beweis stellen. Doch wer ist Carlotta Wamser überhaupt – und kann sie Gwinn schon jetzt ausreichend ersetzen?

Carlotta Wamser: Von Jungenteams bis zur Nationalspielerin Die mittlerweile dreimalige Nationalspielerin hat eine Laufbahn hinter sich, die für junge Mädchen in Deutschland nicht unüblich ist. Aufgewachsen in ihrer Heimat Bad Salzuflen, begann sie ihre Fußball-Karriere bei der TuS Grastrup-Retzen, von wo es anschließend zum TBV Lemgo und dann zur SpVg Brakel ging. In der C-Jugend spielte sie mit Jungs, stieg in die zweitklassige Westfalenliga auf und bekam eine Sondergenehmigung, um auch dort spielen zu dürfen, obwohl sie eigentlich schon zu alt für die C-Jugend war. 2020 wurde Wamser mit der Fritz-Walter-Medaille in Bronze ausgezeichnet. Außerdem wechselte sie zur SGS Essen, für die sie bereits am 4. September 2020 debütierte und in allen Spielen zum Einsatz kam. Mit fünf Treffern war sie sogar die beste Torschützin bei den Essenerinnen – denn in der Jugend wurde sie als Stürmerin ausgebildet und spielte diese Position zunächst auch. Erst später wurde sie regelmäßig auch defensiver und als Rechtsverteidigerin eingesetzt. Eine Position, die ihr aufgrund ihrer sehr körperlichen, aber auch technisch anspruchsvollen Spielweise liegt.

Carlotta Wamser: Die Straßenfußballerin, die Deutschland braucht? Wamser ist eine Straßenfußballerin, die viele Dinge auf dem Platz aus dem Bauch heraus entscheidet. "Mein Spielstil kommt 100 Prozent von den Jungs", wird sie von der "Bild" zitiert: "Wenn ich nicht mit ihnen gespielt hätte, wäre ich jetzt nicht hier. Den Körpereinsatz, die Schnelligkeit und das Spielverständnis habe ich so mitbekommen." Gegen Polen deutete sie ihre bereits Qualitäten an. Mit Ballgewinnen, kurzen Dribblings und guten Laufwegen war sie ein wichtiger Faktor dafür, dass Matchwinnerin Jule Brand überhaupt in die Partie fand. Wamser spielt furchtlos und sehr zielgerichtet in Richtung Offensive.

Frauen-EM 2025: Auf diesen Kader setzt Bundestrainer Christian Wück 1 / 26 © Jan Huebner Frauen-EM 2025: Auf diesen Kader setzt Bundestrainer Christian Wück

Für die DFB-Frauen steht in diesem Sommer ein Highlight an. In der Schweiz kämpft das Team von Bundestrainer Christian Wück vom 2. bis 27. Juli um den EM-Titel. ran hat alle Spielerinnen im Überblick. © Fotostand Frauen-EM 2025: Auf diesen Kader setzt Bundestrainer Christian Wück

Wück setzt dabei auf elf Spielerinnen, die vor drei Jahren in England das EM-Finale erreichten. "Wir wollen mit einer Mischung aus Spielfreude, Begeisterung, Willen und Überzeugung agieren - dafür steht dieser Kader. Wenn uns das gelingt, kann es für uns sehr weit gehen", sagte Wück. Die DFB-Frauen spielen am 4. Juli gegen Polen, am 8. Juli gegen Dänemark und am 12. Juli gegen Schweden. © 2025 Getty Images Ann-Katrin Berger

Position: Tor

Verein: NY/NJ Gotham

Länderspiele: 22 © HMB-Media Stina Johannes

Position: Tor

Verein: Eintracht Frankfurt

Länderspiele: 3 © 2025 Getty Images Ena Mahmutovic

Position: Tor

Verein: FC Bayern München

Länderspiele: 1 © Fotostand Giulia Gwinn

Position: Abwehr

Verein: FC Bayern München

Länderspiele: 63 © HMB-Media Kathrin Hendrich

Position: Abwehr

Verein: VfL Wolfsburg

Länderspiele: 83 © 2025 Getty Images Franziska Kett

Position: Abwehr

Verein: FC Bayern München

Länderspiele: 3 © 2025 Getty Images Sophia Kleinherne

Position: Abwehr

Verein: Eintracht Frankfurt

Länderspiele: 34 © 2025 Getty Images Rebecca Knaak

Position: Abwehr

Verein: Manchester City

Länderspiele: 4 © 2025 Getty Images Sarai Linder

Position: Abwehr

Verein: VfL Wolfsburg

Länderspiele: 25 © 2024 Getty Images Janina Minge

Position: Abwehr

Verein: VfL Wolfsburg

Länderspiele: 21 © HMB-Media Carlotta Wamser

Position: Abwehr

Verein: Eintracht Frankfurt

Länderspiele: 2 © 2025 Getty Images Linda Dallmann

Position: Mittelfeld

Verein: FC Bayern München

Länderspiele: 67 © 2025 Getty Images Elisa Senß

Position: Mittelfeld

Verein: Eintracht Frankfurt

Länderspiele: 21 © 2025 Getty Images Sydney Lohmann

Position: Mittelfeld

Verein: FC Bayern München

Länderspiele: 39 © 2025 Getty Images Sjoeke Nüsken

Position: Mittelfeld

Verein: FC Chelsea

Länderspiele: 45 © 2025 Getty Images Sara Däbritz

Position: Mittelfeld

Verein: Olympique Lyon

Länderspiele: 108 © 2025 Getty Images Selina Cerci

Position: Angriff

Verein: TSG Hoffenheim

Länderspiele: 9 © HMB-Media Lea Schüller

Position: Angriff

Verein: FC Bayern München

Länderspiele: 75 © 2025 Getty Images Laura Freigang

Position: Angriff

Verein: Eintracht Frankfurt

Länderspiele: 39 © Jan Huebner Jule Brand

Position: Angriff

Verein: VfL Wolfsburg

Länderspiele: 60 © HMB-Media Cora Zicai

Position: Angriff

Verein: SC Freiburg

Länderspiele: 3 © 2025 Getty Images Giovanna Hoffmann

Position: Angriff

Verein: RB Leipzig

Länderspiele: 7 © Jan Huebner Klara Bühl

Position: Angriff

Verein: FC Bayern München

Länderspiele: 67 © 2024 Getty Images Auf Abruf

Alara Sehitler (im Bild), Rafaela Borggräfe, Gia Corley, Laura Dick, Vivien Endemann, Lisanne Gräwe, Maria Luisa Grohs, Paulina Krumbiegel, Shekiera Martinez, Felicitas Rauch und Pia-Sophie Wolter.

In der Bundesliga gelangen ihr in der abgelaufenen Saison vier Tore und fünf Assists, obwohl sie häufig nur eingewechselt wurde. Erst in der Schlussphase der Saison rutschte sie als Rechtsverteidigerin in die Startelf bei Eintracht Frankfurt - und erarbeitete sich so überhaupt erst die Aufmerksamkeit des DFB-Teams. Als Bundestrainer Christian Wück sie nominieren wollte, hatte er nicht mal ihre Nummer: "Ich war mit ein paar Freunden auf Kreta im Urlaub, hatte gar nicht im Kopf, dass noch irgendwer anruft", sagte Wamser der "Bild": "Er hat zuerst meine Mutter angerufen, weil er nur die Nummer von ihr hatte. Meine Mutter hat dann mich angerufen, dass ich ihn zurückrufen soll. Das war ganz witzig."

DFB-Frauen brauchen mehr Offensivdrang Wamser wirkt von außen gelassen, scheint mit dem nun gewachsenen Druck umgehen zu können. Auch beim sehr spontanen Einsatz gegen Polen bestätigte sie diesen Eindruck. Die Stürmerin, die nun hinten aushelfen soll, brauchte kaum Anlaufzeit. Diese Coolness wird es brauchen, um den Ausfall von Gwinn zu kompensieren. Gerade mit ihrer mutigen Herangehensweise ist Wamser aber alles zuzutrauen. Dass sie den Fußball sehr offensiv denkt und dabei manchmal die Absicherung in der Rückwärtsbewegung vergisst, muss zudem kein Nachteil sein. Gerade in der ersten Halbzeit war das Spiel der Deutschen gegen Polen zu verhalten, zu statisch und zu abwartend. Womöglich auch deshalb, weil man um die eigenen Schwächen in der Defensive weiß. Umso belebender kann es aber sein, wenn mit Wamser eine Spielerin dazukommt, die nicht darüber nachdenkt, welche Konsequenzen es haben könnte, wenn man etwas zu offensiv agiert. Unter Wück waren die DFB-Frauen bisher dann am stärksten, wenn sie sich mit gnadenlosem Offensivspiel verteidigt haben. Und genau dabei kann Wamser helfen.

