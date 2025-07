Die DFB-Frauen haben auch das zweite Vorrundenspiel bei der EM gewonnen. ran zeigt die Noten und Einzelkritik zum 2:1-Erfolg gegen Dänemark. Von Christoph Gailer Für die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft läuft die bisherige EM-Endrunde 2025 in der Schweiz nach Plan. Dem 2:0-Auftakterfolg gegen Polen folgte ein 2:1 (0:1) gegen Dänemark. Das Team von Bundestrainer Christian Wück zeigte dabei in Abwesenheit der verletzten Kapitänin Giulia Gwinn Comeback-Qualitäten, drehte einen Pausenrückstand noch in weitere drei Punkte. Nach EM-Aus: Giulia Gwinn vom DFB-Team mit besonderer Geste gewürdigt

Frauen-EM 2025: Alle Heimtrikots im ran-Ranking - Deutsches Jubiläumsshirt knapp geschlagen Beim Erfolg in Basel war einmal mehr Jule Brand sehr stark, die schon gegen Polen mit einem Tor und einer Vorlage zur Matchwinnerin avancierte. Auch Gwinn-Ersatz Carlotta Wamser überzeugte gegen Dänemark. ran zeigt die Noten und Einzelkritik der DFB-Frauen gegen Dänemark.

Anzeige

Anzeige

Ann-Katrin Berger Deutschlands Torhüterin hat auch im zweiten EM-Spiel insgesamt wenig zu tun, bleibt aber dieses Mal nicht ohne Gegentor. Beim Schuss in die kurze Ecke ist Ann-Katrin Berger chancenlos, ansonsten rettet sie die DFB-Frauen mit dem ein oder anderen guten Reflex vor weiteren Gegentreffern. ran-Note: 3

Anzeige

Anzeige

Das Wichtigste zur Frauen-EM 2025 in Kürze Spielplan

Tabellen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Carlotta Wamser Die Ersatzspielerin für die verletzt abgereiste Kapitänin Giulia Gwinn macht beim ersten Startelf-Einsatz bei diesem EM-Turnier durchaus einen guten Eindruck. Carlotta Wamser sorgt auf der rechten Außenbahn defensiv größtenteils für Stabilität und auch immer mal wieder gute Vorstöße. So bereitet sie in der 70. Minute per Maßflanke eine gute Kopfballchance von Lea Schüller vor. ran-Note: 2

Janina Minge In Abwesenheit von Gwinn übernimmt Janina Minge das Kapitänsamt bei den DFB-Frauen und führt sie gegen Dänemark auch aufs Feld. Dort ist auch sie vor dem zwischenzeitlichen 0:1 dann etwas zu zögerlich, spielt aber insgesamt doch abgeklärt. ran-Note: 4

VIDEO: Hendrich mit emotionaler Gwinn-Botschaft nach Verletzung

Anzeige

Anzeige

Rebecca Knaak Die Innenverteidigerin an der Seite von Minge geht größtenteils konsequent in die Zweikämpfe, kommt kurz nach der Pause dabei auch ein Mal zu spät und kassiert Gelb. Rebecca Knaak kann sich auch ab und an offensiv in Szene setzen, etwa bei einem Volleyschuss in der 51. Minute, der aber zu zentral ausfällt. Da schon mit Gelb vorbelastet, geht Bundestrainer Wück in der Schlussphase kein Risiko mehr und wechselt Knaak in der 81. Minute aus. ran-Note: 3

Sarai Linder Wie Wamser auf rechts, so belebt auch Linksverteidigerin Sarai Linder das deutsche Offensivspiel durchaus. Bei einem Volleyschuss in der 40. Minute zielt sie etwas zu zentral. Schon davor rettet Linder entscheidend im Strafraum gegen Dänemarks Starspielerin Pernille Harder, drängt diese resolut ab. ran-Note: 2

Anzeige

Anzeige

Elisa Senß Die Spielerin aus dem defensiven Mittelfeld ist insgesamt recht unauffällig, holt aber kurz vor der Pause vermeintlich einen Elfmeter für Deutschland heraus. Dieser wird nach VAR-Check richtigerweise zurückgenommen, denn das Handspiel ihrer Gegenspielerin passiert deutlich außerhalb des Strafraumes. ran-Note: 4

Frauen-EM 2025: Auf diesen Kader setzt Bundestrainer Christian Wück 1 / 26 © Jan Huebner Frauen-EM 2025: Auf diesen Kader setzt Bundestrainer Christian Wück

Für die DFB-Frauen steht in diesem Sommer ein Highlight an. In der Schweiz kämpft das Team von Bundestrainer Christian Wück vom 2. bis 27. Juli um den EM-Titel. ran hat alle Spielerinnen im Überblick. © Fotostand Frauen-EM 2025: Auf diesen Kader setzt Bundestrainer Christian Wück

Wück setzt dabei auf elf Spielerinnen, die vor drei Jahren in England das EM-Finale erreichten. "Wir wollen mit einer Mischung aus Spielfreude, Begeisterung, Willen und Überzeugung agieren - dafür steht dieser Kader. Wenn uns das gelingt, kann es für uns sehr weit gehen", sagte Wück. Die DFB-Frauen spielen am 4. Juli gegen Polen, am 8. Juli gegen Dänemark und am 12. Juli gegen Schweden. © 2025 Getty Images Ann-Katrin Berger

Position: Tor

Verein: NY/NJ Gotham

Länderspiele: 22 © HMB-Media Stina Johannes

Position: Tor

Verein: Eintracht Frankfurt

Länderspiele: 3 © 2025 Getty Images Ena Mahmutovic

Position: Tor

Verein: FC Bayern München

Länderspiele: 1 © Fotostand Giulia Gwinn

Position: Abwehr

Verein: FC Bayern München

Länderspiele: 63 © HMB-Media Kathrin Hendrich

Position: Abwehr

Verein: VfL Wolfsburg

Länderspiele: 83 © 2025 Getty Images Franziska Kett

Position: Abwehr

Verein: FC Bayern München

Länderspiele: 3 © 2025 Getty Images Sophia Kleinherne

Position: Abwehr

Verein: Eintracht Frankfurt

Länderspiele: 34 © 2025 Getty Images Rebecca Knaak

Position: Abwehr

Verein: Manchester City

Länderspiele: 4 © 2025 Getty Images Sarai Linder

Position: Abwehr

Verein: VfL Wolfsburg

Länderspiele: 25 © 2024 Getty Images Janina Minge

Position: Abwehr

Verein: VfL Wolfsburg

Länderspiele: 21 © HMB-Media Carlotta Wamser

Position: Abwehr

Verein: Eintracht Frankfurt

Länderspiele: 2 © 2025 Getty Images Linda Dallmann

Position: Mittelfeld

Verein: FC Bayern München

Länderspiele: 67 © 2025 Getty Images Elisa Senß

Position: Mittelfeld

Verein: Eintracht Frankfurt

Länderspiele: 21 © 2025 Getty Images Sydney Lohmann

Position: Mittelfeld

Verein: FC Bayern München

Länderspiele: 39 © 2025 Getty Images Sjoeke Nüsken

Position: Mittelfeld

Verein: FC Chelsea

Länderspiele: 45 © 2025 Getty Images Sara Däbritz

Position: Mittelfeld

Verein: Olympique Lyon

Länderspiele: 108 © 2025 Getty Images Selina Cerci

Position: Angriff

Verein: TSG Hoffenheim

Länderspiele: 9 © HMB-Media Lea Schüller

Position: Angriff

Verein: FC Bayern München

Länderspiele: 75 © 2025 Getty Images Laura Freigang

Position: Angriff

Verein: Eintracht Frankfurt

Länderspiele: 39 © Jan Huebner Jule Brand

Position: Angriff

Verein: VfL Wolfsburg

Länderspiele: 60 © HMB-Media Cora Zicai

Position: Angriff

Verein: SC Freiburg

Länderspiele: 3 © 2025 Getty Images Giovanna Hoffmann

Position: Angriff

Verein: RB Leipzig

Länderspiele: 7 © Jan Huebner Klara Bühl

Position: Angriff

Verein: FC Bayern München

Länderspiele: 67 © 2024 Getty Images Auf Abruf

Alara Sehitler (im Bild), Rafaela Borggräfe, Gia Corley, Laura Dick, Vivien Endemann, Lisanne Gräwe, Maria Luisa Grohs, Paulina Krumbiegel, Shekiera Martinez, Felicitas Rauch und Pia-Sophie Wolter.

Anzeige

Sjoeke Nüsken Für die Mittelfeldspielerin ist die Begegnung in Basel ein Auf und Ab. Zunächst verhindert sie unabsichtlich ein Tor von Klara Bühl, weil sie im Abseits steht. Später aber behält Sjoeke Nüsken die Nerven, verwandelt per Elfmeter souverän zum zwischenzeitlichen Ausgleich. ran-Note: 3

Anzeige

Jule Brand Nach Tor und Vorlage im ersten EM-Spiel gegen Polen hat Jule Brand auch gegen Dänemark entscheidend ihre Füße im Spiel. Sie bereitet das 2:1 durch Schüller perfekt vor, zuvor auch schon das wegen einer Abseitsstellung aberkannte Tor von Bühl. Zudem ist Brand auch immer wieder im Abwehrgeschehen wichtig, klärt schon früh in der Partie einmal ganz entscheidend am Fünfmeterraum. ran-Note: 2

Anzeige

Linda Dallmann Die Offensivspielerin zeigt eine eher unaffällige Vorstellung gegen Dänemark, ist wenig in die Aktionen der DFB-Frauen eingebunden. Dennoch ist sie nach der Pause in eine Schlüsselszene involviert. Linda Dallmann holt den Elfmeter heraus, der zum 1:1 führt. ran-Note: 3

Anzeige

Klara Bühl Bayern-Spielerin Klara Bühl bemüht sich von Beginn an, kommt auch zu mehreren Abschlüssen in der Anfangsphase. Allerdings werden diese von den Däninnen immer abgeblockt. Besser läuft es in der 18. Minute, als sie sehenswert von der Strafraumgrenze trifft. Allerdings zählt ihr Treffer nicht, weil Kollegin Nüsken im Abseits steht. Dennoch macht Bühl erneut ein gutes Spiel im DFB-Trikot. ran-Note: 2

Lea Schüller Die Torschützin gegen Polen hat als Solospitze gegen Dänemark zunächst einen schweren Stand und kaum Aktionen. Stattdessen ist Lea Schüller beim zwischenzeitlichen Gegentor zum 0:1 am eigenen Strafraum unglücklich involviert, kann den Ball nicht klären. Nach dem Seitenwechsel, als Deutschland wieder dominanter wird, ist sie dann in der 66. Minute mit dem Tor zum 2:1 zur Stelle. Kurz danach verpasst die Angreiferin per Kopf das 3:1 aus kurzer Distanz. ran-Note: 3

Anzeige

NFL meets Bundesliga: Namen der Bundesligisten, wenn sie NFL-Franchises wären 1 / 19 © Getty Images ChatGPT: Vereinsnamen der Bundesligisten, wenn sie NFL-Franchises wären

Mithilfe von ChatGPT hat ran versucht herauszufinden, wie die künstliche Intelligenz Bundesliga-Klubs im Stile von NFL-Franchises benennen würde. Die Ergebnisse sind durchaus kurios. © 2025 Getty Images Hamburger SV

ChatGPT-Name als NFL-Franchise: Hamburg Harbor Hawks © 2025 Getty Images 1. FC Köln

ChatGPT-Name als NFL-Franchise: Cologne Rhinos © 2025 Getty Images 1. FC Heidenheim

ChatGPT-Name als NFL-Franchise: Heidenheim Huskies © 2025 Getty Images FC Augsburg

ChatGPT-Name als NFL-Franchise: Augsburg Arrows © 2025 Getty Images VfL Wolfsburg

ChatGPT-Name als NFL-Franchise: Wolfsburg Wolves © 2025 Getty Images SV Werder Bremen

ChatGPT-Name als NFL-Franchise: Bremen Brawlers © 2025 Getty Images 1. FSV Mainz 05

ChatGPT-Name als NFL-Franchise: Mainz Meteors © 2025 Getty Images FC St. Pauli

ChatGPT-Name als NFL-Franchise: St. Pauli Buccaneers © 2025 Getty Images Borussia Mönchengladbach

ChatGPT-Name als NFL-Franchise: Gladbach Grizzlies © 2025 Getty Images 1. FC Union Berlin

ChatGPT-Name als NFL-Franchise: Union Ironmen © 2025 Getty Images 1899 Hoffenheim

ChatGPT-Name als NFL-Franchise: Hoffenheim Highlanders © 2025 Getty Images SC Freiburg

ChatGPT-Name als NFL-Franchise: Freiburg Firehawks © 2025 Getty Images Eintracht Frankfurt

ChatGPT-Name als NFL-Franchise: Frankfurt Falcons © 2025 Getty Images VfB Stuttgart

ChatGPT-Name als NFL-Franchise: Stuttgart Stallions © 2025 Getty Images Bayer Leverkusen

ChatGPT-Name als NFL-Franchise: Leverkusen Lab Rats © 2025 Getty Images RB Leipzig

ChatGPT-Name als NFL-Franchise: Leipzig Legion © 2025 Getty Images Borussia Dortmund

ChatGPT-Name als NFL-Franchise: Dortmund Blitz © 2025 Getty Images FC Bayern München

ChatGPT-Name als NFL-Franchise: Munich Monarchs

Giovanna Hoffmann Sie kommt in der 70. Minute für Dallmann ins Spiel. ran-Note: ohne Bewertung

Laura Freigang Laura Freigang kommt in der 70. Minute für Schüller ins Spiel. ran-Note: ohne Bewertung

Kathrin Hendrich Die Verteidigerin kommt in der 81. Minute für Knaak auf den Platz. ran-Note: ohne Bewertung