Die DFB-Frauen haben das dritte EM-Vorrundenspiel nach langer Unterzahl gegen Schweden mit 1:4 (1:3) verloren. ran zeigt die Noten und Einzelkritik zum Spiel gegen Schweden. Von Christoph Gailer Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft hat bei der EM-Endrunde 2025 in der Schweiz den Gruppensieg verpasst. Im dritten Vorrundenspiel kassierte das Team von Bundestrainer Christian Wück nach langer Unterzahl eine 1:4(1:3)-Pleite gegen die Schwedinnen.

Zur tragischen Figur wurde dabei Carlotta Wamser, die nach einer halben Stunde wegen eines Handspiels vor der Torlinie glatt Rot sah. Mit einer Spielerin weniger und zwei Toren Rückstand hatten die DFB-Frauen anschließend keine Chance mehr, zumal einige Führungsspielerinnen schwache Leistungen zeigten. ran zeigt die Noten und Einzelkritik der DFB-Frauen gegen Schweden.

Ann-Katrin Berger Nach zuvor guten Auftritten bei der EM lässt sich Deutschlands Torhüterin gegen Schweden von der teilweisen Verunsicherung ihrer Mitspielerinnen anstecken. Vor allem beim Rausspielen unterlaufen Ann-Katrin Berger überraschend viele Fehler, die teilweise sogar zu Riesenchancen für Schweden führen. Bei den Gegentreffern selbst ist Berger hingegen weitestgehend chancenlos. ran-Note: 5

Carlotta Wamser Der Ersatz für die verletzte Kapitänin Giulia Gwinn wird gegen Schweden zur tragischen Figur. Zunächst bereitet Carlotta Wamser noch das frühe 1:0 durch Brand gut vor. Danach aber ist sie an einer Schlüsselszene zu Ungunsten des DFB-Teams beteiligt. In der 30. Minute begeht Wamser ein absichtliches Handspiel, um ein Gegentor zu verhindern und fliegt folgerichtig mit Rot vom Platz. Der anschließende Elfmeter wird von der Schwedin Rölfo zum 3:1 verwandelt. ran-Note: 4

Janina Minge Deutschlands Kapitänin findet gegen Schweden nicht zu ihrer Topform, hat vor allem im Spielaufbau einige Fehlpässe dabei, die man von ihr so ansonsten nicht kennt. ran-Note: 4

Rebecca Knaak Die Abwehrspielerin hat einen schwierigen Stand gegen die quirligen Schwedinnen. Vor allem vor dem 1:1 durch Blackstenius wird zudem die fehlende Geschwindigkeit von Rebecca Knaak offensichtlich. Sie kommt gegen die Torschützin mit ihrer Grätsche letztlich zu spät und bleibt zur Pause in der Kabine. ran-Note: 5

Sarai Linder Die Linksverteidigerin startet mit viel Vorwärtsdrang in Zürich gegen die Schwedinnen, holt so unter anderem früh den ersten Eckball für die DFB-Frauen heraus. Mit Fortdauer der Begegnung bekommt aber auch Sarai Linder Probleme in der Defensive und macht eine unfreiwillig kuriose Figur beim zweiten Gegentor. Bei ihrem Klärungsversuch schießt Linder Gegenspielerin Holmberg direkt an und von dieser prallt das Leder aus kurzer Distanz in die Maschen. ran-Note: 4

Elisa Senß Nach gutem Beginn geht der Frankfurterin auf der Sechs im Mittelfeld die Kontrolle ziemlich verloren. Vor dem zwischenzeitlichen 1:2 unterläuft Elisa Senß der folgenschwere Ballverlust im Zentrum. ran-Note: 5

Sjoeke Nüsken Zuletzt traf Sjoeke Nüskens noch beim Sieg gegen Dänemark per Elfmeter, gegen Schweden ist von ihr hingegen wenig zu sehen. In den Zweikämpfen muss sich die England-Legionärin früh zurückhalten, weil sie schon in der 20. Minute die Gelbe Karte sieht. ran-Note: 4

Jule Brand In der starken Anfangsphase der DFB-Frauen ist Jule Brand mittendrin. Nach 20 Sekunden hat sie den ersten Torabschluss, in der siebten Minute erzielt die Ex-Wolfsburgerin das zwischenzeitliche Führungstor. Danach muss die 22-Jährige aufgrund der Unterzahl defensiver spielen und hat entsprechend kaum noch auffällige Aktionen. ran-Note: 3

Laura Freigang Die Frankfurterin bekommt nach zwei Joker-Einsätzen bei der bisherigen EM gegen Schweden statt Linda Dallmann erstmals eine Chance in der Startelf – und kann diese nicht nutzen. An Laura Freigang läuft die Begegnung auch in der guten Phase des ersten Durchganges weitestgehend vorbei. Zur Pause bleibt sie in der Kabine. ran-Note: 5

Klara Bühl Für die Offensivspielerin des FC Bayern München ist es in Zürich ein schwieriger Abend, denn ihre Gegenspielerin ist die starke Holmberg. Gegen die Schwedin kann sich Klara Bühl nur selten behaupten, kommt daher auch nur in der 18. Minute zu einem gefährlichen Torabschluss, der aber zu zentral ausfällt. ran-Note: 4

Lea Schüller Die Torschützin zum 2:1 zuletzt gegen Dänemark verpasst gegen die Schwedinnen früh ein Traumtor. Ihr Volleyschuss von knapp außerhalb des Strafraumes geht minimal rechts am Kasten vorbei. Dafür zeigt sie vor dem zwischenzeitlichen Führungstreffer ihr taktisches Verständnis, lässt sich nach hinten fallen und leitet das Tor geschickt ein. In Unterzahl hat Lea Schüller anschließend kaum noch Aktionen in Strafraumnähe. ran-Note: 3

Sydney Lohmann Die 25-Jährige von Manchester City kommt mit Beginn der zweiten Halbzeit statt Freigang in die Begegnung. In Unterzahl hat auch Sydney Lohmann deutliche Probleme, Akzente im Spiel zu setzen. ran-Note: 4

Kathrin Hendrich Sie kommt zu Beginn der zweiten Halbzeit ins Spiel. Obwohl Kathy Hendrich schon kurz nach ihrer Einwechslung angeschlagen behandelt werden muss, wirft sich die Verteidigerin anschließend voll rein und stabilisiert die Defensive im Vergleich zur ersten Halbzeit. ran-Note: 3

Giovanna Hoffmann Die Angreiferin von RB Leipzig darf nach gut einer Stunde ran, kommt für Schüller in die Partie. Gegen die größtenteils konsequent verteidigenden Schwedinnen bleibt Giovanna Hoffmann ohne nennenswerte Offensivaktion. ran-Note: 4

Selina Cerci Die Stürmerin kommt in der Schlussviertelstunde statt Nüsken in die Partie. ran-Note: ohne Bewertung