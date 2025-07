Frauen-EM 2025: Hammer-Aufgabe! Der Viertelfinal-Gegner des DFB-Teams steht fest

Nach drei Spielen und sechs Punkten geht das Team von Bundestrainer Christian Wück als Zweiter hinter den Schwedinnen aus Gruppe C hervor.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat den Einzug ins Viertelfinale bei der Europameisterschaft in der Tasche.

Deutschland ist als Zweiter der Vorrunde für das Viertelfinale bei der Frauen-EM 2025 qualifiziert. Auf wen treffen die DFB-Frauen nun in der K.o.-Phase? ran klärt auf.

Frauen-EM 2025: Wer ist Deutschlands Gegner im Viertelfinale?

Im Viertelfinale trifft Deutschland im "Kreuzverfahren" auf eine Mannschaft der Gruppe D (Frankreich, England, Niederlande). Als Gruppenzweiter ist der Gruppensieger der Gegner.

Und das ist Frankreich. Die Französinnen setzten sich in Gruppe D nach drei Siegen mit der Maximalausbeute von neun Punkten gegen England (6), die Niederlande (3) und Wales (0) durch. Das Team von Nationaltrainer Laurent Bonadei sicherte am letzten Spieltag durch ein 5:2 (1:2) gegen die Niederlande das Weiterkommen und den Sieg in Gruppe D.