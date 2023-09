Amazon-Doku: Darum hat sich der DFB dafür entschieden 

Bereits im September 2022 kündigten der Deutsche Fußball-Verband und Amazon an, dass bei der WM in Katar eine Dokumentation über die DFB-Elf gedreht werden würde.

Am 8. September erscheint bei "Amazon Prime Video" die vierteilige Dokumentation über das DFB-Team bei der WM in Katar. Auf einer Promo-Veranstaltung sprach DFB-Mediendirektor über die Gründe, warum der Verband sich dazu entschied, dem Dreh grünes Licht zu geben.

Simon erläuterte außerdem, der DFB habe auch kein Mitspracherecht bei der Festlegung des Veröffentlichungsdatums gehabt: "Wir hätten uns vielleicht etwas anderes gewünscht." Unter anderem hatte Lothar Matthäus den DFB für das Timing der Veröffentlichung scharf kritisiert.

Inhaltlich soll die Doku insbesondere Einblicke in die Mannschaftsdynamik der DFB-Elf gewährleisten: "Unter anderem sieht man, dass auch so eine Nationalmannschaft am Ende eine Fußballmannschaft ist, wie jede andere auch. Mit unterschiedlichen Charakteren, unterschiedlichen Meinungen, die aufeinanderprallen. Aber auch viel Spaß neben dem Platz und einem sehr ernsthaften Vorhaben, erfolgreich zu werden."

Die Regie zur vierteiligen Dokumentation mit dem Titel "All or Northing: Die Nationalmannschaft in Katar" führte Christian Twente. Alle vier Episoden erscheinen am 8. September auf der Streaming-Plattform "Prime Video".