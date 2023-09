"Ab jetzt wollen wir die Kernmannschaft einspielen lassen. Dafür waren die Erfahrungen der Vergangenheit wichtig. Wir haben viel ausprobiert: neue Aufstellungen, neue Systeme. Und obwohl die Ergebnisse nicht optimal waren, sind wir einen Schritt weitergekommen", erklärte der in die Kritik geratene 58-Jährige in einem Interview mit dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland".

Bundestrainer Hansi Flick steht vor den ersten Länderspielen der Saison unter Druck. Gegen Japan und Frankreich will er nun durchblicken lassen, wie er sich seine Mannschaft für die Heim-EM 2024 vorstellt. Dabei scheint vieles mehr als offen.

Der 31-Jährige wittert im Kampf um Flicks Gunst im Kasten Morgenluft. Denn noch ist völlig unklar, wann und in welcher Verfassung Neuer auf den Platz zurückkehren wird. "Der Trainer wird seine Gedanken und Ansätze haben und die richtigen Entscheidungen treffen", meinte ter Stegen vielsagend.

"Ich bin im Moment die Nummer eins. Auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Ich werde alles dafür tun, dass ich diesen Status behalte", sagte der Torhüter des FC Barcelona in einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Manuel Neuer ist seit mehr als neun Monaten verletzt. Auf dem Trainingsplatz in Wolfsburg sucht man ihn dementsprechend vergebens. Oliver Baumann, Kevin Trapp und Marc-Andre ter Stegen heißt das Torhüter-Trio. Letzterer ist dabei erste Wahl - und kommuniziert auch so.

Beide dürften derzeit die Nasen vorn haben. Auch wenn als rechte Schienenspieler auch Jonas Hofmann und der schon angesprochene Süle in Frage kommen.

Auf den Außenverteidigerpositionen enthüllte Flick seinen Plan zum Großteil bei der Kaderbekanntgabe, als er in Robin Gosens und Benjamin Henrichs nur zwei ausgewiesene Spezialisten berief.

Flick wird seine Karten spätestens am Samstag aufdecken.

Für seinen Dortmunder Teamkollegen Schlotterbeck würde dessen starker linker Fuß sprechen. Tah, befindet sich in guter Form, Emporkömmling Thiaw hat sich beim AC Mailand ins Rampenlicht gespielt und überzeugte auch beim eigentlich enttäuschenden Test in Polen (0:1).

Süle gab sich am Mittwoch angriffslustig und ließ durchbicken, dass er seine Ausbootung für die Juni-Länderspiele auch weiterhin nicht verstehen könne. "Hansi" müsse nun "entscheiden, in welcher Rolle er mich sieht", sagte der Dortmunder.

Einzig Antonio Rüdiger scheint in der Innenverteidigung gesetzt, der Platz daneben offen. Im aktuellen Kader dürften sich Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw und Niklas Süle Hoffnung machen.

In Sachen Führungsanspruch und Erfahrung müsste Gündogan in Flicks EM-Elf-Puzzle ein wichtiges Teilchen sein. bekommt Flick ihn nun endlich eingebaut?

Ebenfalls aussichtsreich im Rennen dürfte Ilkay Gündogan liegen. Der Star des FC Barcelona sprang Flick in der "Sportbild" erst am Mittwoch zur Seite.

Nur einer der drei Plätze ist - nach dem Verzicht auf Leon Goretzka bei der Nominierung - bereits vergeben. Joshua Kimmich hat seinen Platz als zentraler Spieler sicher. Daneben hat auch BVB-Kapitän Emre Can, als einziger Mittelfeldspieler mit wirklichem Defensivfokus - gute Chancen.

Mittelfeld: Flick baut auf Can und Kimmich

Viele Fragezeichen ganz vorne

Und ganz vorne? Da wirkt das Gebilde noch am wackeligsten.

In Niclas Füllkrug - der wegen einer Verletzung aus dem DFB-Quartier in Wolfsburg abreisen musste - und Jamal Musiala - dessen Ankunft in eben diesem Quartier nun auf Donnerstag verschoben wurde - stehen zwei Kandidaten für die übrigen drei Plätze zumindest gegen Japan nicht zur Verfügung.

Auf der anderen Seite dürfte nur der formstarke Leroy Sane seinen Platz sicher haben. Kai Havertz' Erfahrung als Neuner legt seine Aufstellung gegen Japan nahe. Was aber ist mit Florian Wirtz, Serge Gnabry, Julian Brandt oder Debütant Pascal Groß?

Viele Fragen, auf die Flick in den Tagen von Wolfsburg eine Antwort finden muss. Das Gerüst steht eben bislang nur so halb...