Cristiano Ronaldo gefährdet Portugals EM-Erfolg – ein Kommentar

Die Bilder des weinenden Superstars nach seinem Elfmeter-Fehlschuss gingen um die Welt, ebenso die von seiner in der Stadionloge leidenden Mutter Maria Dolores.

Wieder stand Cristiano Ronaldo am späten Montagabend da, wo er am liebsten steht: Im Mittelpunkt.

Cristiano Ronaldo verursacht mit seiner Ego-Show beinahe das EM-Aus der Portugiesen. In dieser Verfassung bringt der Altstar die hochtalentierte Mannschaft nicht mehr weiter - im Gegenteil. Ein Kommentar.

CR7: Alternativen Ramos und Jota versauern auf der Bank

Während in Goncalo Ramos von PSG und Diogo Jota von Liverpool zwei Mittelstürmer von internationaler Klasse auf der Ersatzbank versauern, ist "Oldie" Ronaldo in der Spitze gesetzt.

Dort fiel der Saudi-Legionär in den bisherigen Spielen vor allem als "Ego-Shooter" auf, der unbedingt als ältester Torschütze in die EM-Geschichte eingehen will.

Ronaldo schoss aus allen möglichen und vor allem unmöglichen Situationen, ein Treffer gelang ihm aber bisher nicht, weil er für alle sichtbar seinem Alter Tribut zollen muss und meist einen Schritt zu langsam ist.