Die Reise der deutschen Nationalmannschaft in die USA beherrscht schon rund einen Monat vor Abflug die Schlagzeilen. Erst am Mittwoch hatte sich Niklas Süle kritisch über den Trip geäußert.

Die Nationalmannschaft wird im Oktober zwei Länderspiele in den USA absolvieren. Das kommt besonders bei Borussia Dortmund nicht gut an. Grund ist die Terminierung des folgenden Bundesliga-Spieltags. Es knirscht zwischen Verband und Verein.

Terminierung mehr als unglücklich

Die Partie bildet den Auftakt zum 8. Spieltag und wird am 20. Oktober - einem Freitag - um 20:30 Uhr angepfiffen.

Problem: Das Spiel der deutschen Mannschaft gegen Mexiko in Philadelphia findet am vorigen Dienstagabend um 20 Uhr Ortszeit statt - also in Deutschland am Mittwochmorgen um 2 Uhr.

"Wir haben das Thema mehrmals mit Rudi Völler und mit den Fernsehanstalten besprochen. Diese Ansetzung ist für uns äußerst unglücklich", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl erst kürzlich bei "Sky".