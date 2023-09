Zentrales Mittelfeld: Joshua Kimmich (FC Bayern München)

Die vergangenen zwölf Monate waren wohl die schwersten in der Karriere des Joshua Kimmich. Die Kritik an ihm wuchs, zum Symbolbild wurden seine teils meterweit verzogenen Eckbälle. Dennoch: Kimmich ist ein Top-Spieler und lieferte in der letzten Bundesligasaison elf Scorerpunkte als Sechser, wenn das schon eine Krise sein soll, dann würden sich wohl viele andere Fußballer eine solche wünschen. Der DFB sucht einen Anführer - Kimmich hat am ehesten das Potenzial dazu. © IMAGO/Moritz Müller