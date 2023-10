Babbel lobt Nagelsmann: "Dominant und präsent"

Markus Babbel: Dass die Jungs performen. Das ist der einzige Lichtblick, den ich an dieser Reise erkennen könnte. Man kann es ja jetzt nicht mehr ändern. Das wurde ausgemacht, ohne ein bisschen über den Tellerrand hinauszublicken. Abe das passt ja zum DFB. Jetzt ist so und es gibt nur eins: zu hoffen, dass die Jungs wieder zum Laufen kommen. Das war ja das große Problem zuletzt unter Hansi Flick, dass sie nicht mehr bereit waren, an ihre Grenzen zu gehen. Da müssen wir aber hin. Wir sind nicht in der Lage, die Gegner einfach mal mit 70 Prozent zu schlagen. Wir müssen schon nahe ans Maximum kommen, um besser zu sein als viele andere.

Babbel: Was mir persönlich sehr gut gefällt, ist, dass mit Julian Nagelsmann jetzt einer da ist, der Positivität ausstrahlt. Er geht mit wahnsinnig viel Begeisterung, mit Lust und Spaß an die Sache heran. Genau das brauchen wir jetzt. Und er ist sehr präsent und dominant bei den Trainings, damit die Jungs gleich wissen: Hey, da ist einer, der will es wissen.

Kimmich: Topspieler oder Durchschnittspieler?

ran: Unter Flick hatte Joshua Kimmich zuletzt auf der rechten Abwehrseite spielen müssen. Jetzt kehrt er wohl wieder ins defensive Mittelfeld zurück. Die richtige Entscheidung?

Babbel: Wenn er die Rolle so annimmt, wie man es von ihm erwartet, ist er mit Sicherheit einer der Besten. Wenn er macht, was er will, dann ist er einer der Schlechtesten. Ganz einfach. Ich kann es nicht mehr hören, dass er ja so einen super Charakter hat, weil er alles machen will. Er soll seinen Job machen. Das ist entscheidend. Er bringt ja alle Voraussetzungen mit, die Sechserposition perfekt zu spielen. Er hat die Spiel-Intelligenz, die Technik, das Laufvermögen. Wenn er seinen Job diszipliniert auf der Sechs macht, ist er für mich ein Topspieler. Wenn nicht, ein Durchschnittsspieler. Für mich ist die Frage, was will Joshua? Will er ein Durchschnittspieler sein, oder will er ein Topspieler sein?