Ursprünglich wollte der DFB ab 2024 neue Spielformen im Nachwuchsbereich umsetzen. Damit sollte in den Altersklassen von der U6 bis zur U11 der Leistungsdruck minimiert und die sportliche Entwicklung der Kinder stärker in den Vordergrund gerückt werden.

Watzke sieht auch Gesellschaft in der Pflicht

Zugleich schlug er auch den Bogen runter vom Rasen und rein in die Büros. Denn Watzke zufolge gibt es "im DFB und in der Gesamtgesellschaft viele Leute, die sagen: Wir müssen weniger Leistungsdruck und Stress am Arbeitsplatz und lieber ein bisschen mehr Home Office haben. Wir müssen alle fröhlich und friedlich sein und uns alle gut vertragen und am Ende gucken, dass wir noch einen finden, der das Ganze bezahlt."

Seine Schlussfolgerung: "Das darfst du nicht unterschätzen. Und ich halte es für völlig falsch."