DFB-Team: Jürgen Kohler nennt seine Favoriten für den Bundestrainer-Job

Kohler: Welcher Erfolg? Man hat ein Spiel gewonnen. Vorher hatte man fünfmal keinen Erfolg gehabt aus irgendwelchen Gründen. Ich glaube, dass es ein guter erster Schritt war, den sich vor allem die Mannschaft auch verdient hat. Sie stand ja schon hart in der Kritik. Jetzt hat sie ein kleines Ausrufezeichen gesetzt. Ich hoffe, dass die Spieler auch gesehen haben: Leidenschaft, Einsatz, Laufbereitschaft sind die Grundtugenden, die Basics, die man braucht, um überhaupt salonfähig in ein Spiel zu gehen. Das haben sie zu 100 Prozent umgesetzt, das war sehr erfreulich.

ran: Viel Lob hat auch Rudi Völler bekommen. Sie kennen ihn gut. Was glauben Sie: wird er vielleicht doch noch schwach und sagt zu, bis zur und während der Heim-EM Bundestrainer zu bleiben?

Kohler: Das muss Rudi beantworten. Das kann ich ja gar nicht beantworten (lacht). Das größte Lob muss eigentlich an die Mannschaft gehen, weil sie von der ersten Sekunde an Gas gegeben hat. Sehr erfreulich war, dass auch nach den Einwechslungen kein großes Gefälle zu erkennen war. Man hat schon gesehen, dass da Substanz da ist. Ob es immer so geht, weiß man aber nicht, weil wir von der Veranlagung her eine spielerische Mannschaft haben, die Fußball spielen will. Neben Can hat auch Groß für mich ein klasse Spiel im Mittelfeld gemacht, weil er sehr mannschaftsdienlich spielt. Da ich selbst im Stadion war, kann ich das beurteilen.

ran: Könnten Sie sich aber zumindest vorstellen, dass Rudi Völler weitermacht?

Kohler: Nein. Ich glaube nicht. Rudi hat sich da früh entschieden und auch ganz klar festgelegt, dass er das nur für ein Spiel macht. Das muss man dann auch respektieren.