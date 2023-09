Anzeige

Die deutsche Nationalmannschaft sendet nach verheerenden Tagen und Wochen ein Lebenszeichen - und überzeugt dabei mit Mitteln, die bereits vergessen schienen. Vor allem die Art und Weise des Sieges gegen Frankreich macht plötzlich wieder Mut Richtung Heim-EM.

Von Chris Lugert

Rudi Völler jubelte nach dem Schlusspfiff ausgelassen mit seinen Co-Trainern Hannes Wolf und Sandro Wagner, das ganze Stadion in Dortmund wirkte beseelt. Innerhalb von etwas mehr als 90 Minuten gegen die zuvor als übermächtig geltenden Franzosen hat die Nationalmannschaft die am Boden liegende Stimmung in Fußball-Deutschland um 180 Grad gedreht.

Dabei war der ebenso blutleere wie schockierende Auftritt bei der 1:4-Niederlage gegen Japan erst 72 Stunden her. Es folgte die Entlassung von Bundestrainer Hansi Flick und die Grundsatzfrage, wozu dieses Team nach Monaten des Niedergangs überhaupt noch fähig ist. Gegen Frankreich gaben die Spieler eine eindrucksvolle Antwort.

Es war nicht unbedingt nur die spielerische Komponente, die beim 2:1-Sieg überzeugte. Was den Fans auf der Tribüne und vor den Fernsehgeräten vor allem gefallen haben dürfte, war die Einstellung. Einsatz, Wille, Leidenschaft - was das DFB-Team seit Monaten vermissen ließ, war plötzlich wieder da.

"Wir wussten, wir müssen über die Arbeitsmoral kommen", erklärte es Torschütze Thomas Müller in der "ARD" und schob mit ähnlicher Tonalität nach: "Wir wussten, dass wir heute viel leiden müssen." Arbeit und Leidensfähigkeit - genau die Attribute also, die einst sinnbildlich für den deutschen Fußball standen, irgendwo in der jüngeren Vergangenheit aber verloren gingen.

Dass "Maloche" keine leere Hülse im Fußball ist, schon gar nicht im deutschen Fußball, bewiesen die Fans ausgerechnet im Ruhrpott. Sie feierten die Mannschaft, weil von der ersten Minute an spürbar war, was sie sich vorgenommen hatte. "Es war Balsam für die Seele, für die Fans und für uns. Wir haben uns voll reingehauen", erkannte auch Torwart Marc-Andre ter Stegen.