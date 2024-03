Anzeige

Kevin Trapp schwankte zuletzt in seinen Leistungen. Das hat offenbar Folgen. Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtet in den kommenden Länderspielen angeblich auf den Frankfurter.

Torwart Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt erhält für die beiden anstehenden Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft offenbar keine Einladung von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Das berichtet die "Sport Bild".

Wer stattdessen hinter Manuel Neuer (FC Bayern München) und Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona) als Nummer drei im Kader stehen wird, ist noch offen. Hoffenheims Kapitän Oliver Baumann und Bernd Leno vom FC Fulham sind die logischen Kandidaten.

Trapp hatte zuletzt mit schwankenden Leistungen bei Frankfurt zu kämpfen und leistete sich immer wieder Fehler und Aussetzer. Eine Streichung aus dem März-Kader wäre ein herber Rückschlag mit Blick auf die EM im Sommer.

"Kevin macht im Training einen sehr fokussierten Eindruck. Er ist total bereit! Zuletzt in Heidenheim hat er in den richtigen Momenten Ruhe reingebracht. Wir hoffen, dass er das fortsetzt und uns hinten Stabilität gibt", stellte sich Eintracht-Coach Dino Toppmöller hinter seinen Schlussmann.

Die deutsche Mannschaft trifft am 23. März in Lyon auf Frankreich, drei Tage später empfängt das DFB-Team in Trapps "Wohnzimmer" Deutsche Bank Park in Frankfurt die Niederlande.