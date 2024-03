DFB-Team: Robert Andrich muss neben Toni Kroos gesetzt sein! Ein Kommentar

Toni Kroos ist gesetzt. Logisch, man hätte den Taktgeber von Real Madrid nicht aus dem Ruhestand geholt, wenn sein Stammplatz nicht eine in Stein gemeißelte Garantie wäre. Dass er der aktuell beste deutsche Mittelfeldspieler ist, sollte ebenfalls keine Frage sein. Frei nach Bundestrainer Julian Nagelsmann: "Wer immer noch 'Querpass-Toni' schreibt, der hat leider keine Ahnung von Fußball." Word.

Die Bundesliga verschnauft, es ist wieder Länderspielpause. Das heißt auch, dass es wieder rund 83 Millionen Bundestrainer in Deutschland gibt.

Toni Kroos ist zurück in der Nationalmannschaft. Doch wer spielt neben ihm im Mittelfeld von Julian Nagelsmann? Darauf kann es nur eine konsequente und richtige Antwort geben: Der Leverkusener Robert Andrich.

Genau das hat übrigens auch Kroos über die Jahre perfektioniert, der immer öfter den tiefen Part im Mittelfeld von Real Madrid spielt, wenn Eduardo Camavinga und Federico Valverde ihr Heil an der Seitenauslinie suchen. Es sind diese Dinge, die der Mannschaft komplett abgingen - bisher zumindest.

Vor allem die Umschaltbewegung nach Ballverlust hat oftmals nicht gestimmt. In direkten Zweikämpfen sieht die Mannschaft von Nagelsmann oft gar nicht so schlecht aus.

Seit zehn Spielen wartet die DFB-Elf auf eine Weiße Weste, in dieser Zeit gab es satte 22 Gegentore. Die Mehrheit der Gegner in diesem Zeitraum gehörten nicht unbedingt zur Weltspitze, um es vorsichtig auszudrücken.

DFB-Team: Keine Angst vor großen Namen

Freilich, der Name Robert Andrich könnte bei vielen ausländischen Journalisten für Stirnrunzeln sorgen, wenn sie ihn in der Startaufstellung finden.

Allerdings, und das ist eine alte Weisheit, gewinnen nicht die elf besten Einzelspieler das Turnier, sondern die am besten funktionierende Mannschaft. Dass jene Mannschaft am besten mit dem 28-Jährigen neben Kroos funktionieren würde, steht zwar in den Sternen, ist aber durchaus wahrscheinlich.

Gleiches deutete Nagelsmann auf der Presserunde zur jüngsten Kaderbekanntgabe an. Der noch immer junge Bundestrainer darf keinen Halt vor großen Namen machen. Dass ein lange formschwacher Goretzka nicht eingeladen wurde, ist folgerichtig.