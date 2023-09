DFB-Team: Rudi Völler vor Frankreich-Test mit Mammutaufgabe

Anzeige

Rudi Völler muss gegen Frankreich ein weiteres Debakel verhindern - und mit Hochdruck den neuen Bundestrainer suchen.

Rudi Völler lag mit seiner ersten Entscheidung gleich goldrichtig.

Die Busfahrt der Zugreise nach Dortmund vorzuziehen, war am Montag eine hervorragende Wahl - denn bei der angepeilten ICE-Verbindung sollte der Halt in Wolfsburg am Vormittag ganz klischeehaft ausfallen.

Vom Ein-Spiel-Bundestrainer, der sich auf der Pressekonferenz am Montagabend ab 18 Uhr im Livestream auf ran. de und in der ran-App den Fragen stellt, wird dieses glückliche Händchen in den kommenden Tagen weiterhin gefordert sein. In vielen Bereichen.

Der ewige Einspringer Völler muss als DFB-Sportdirektor nicht nur fieberhaft seinen eigenen Nachfolger suchen. Julian Nagelsmann gilt dabei derzeit als Wunschlösung.

Völler muss auch irgendwie das Spiel gegen den bärenstark besetzten Vize-Weltmeister Frankreich am Dienstag (ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App) überstehen, die leblose deutsche Nationalmannschaft braucht dringend einen neuen Geist.

Völler nahm die Spieler jedenfalls rigoros in die Pflicht. "Wir dürfen uns nicht in die Hose machen jetzt. Wir sind immer noch Deutschland", trug er dieser zuletzt so strukturlosen Ansammlung von Profis auf, die kaum noch Mannschaft zu nennen war. "Die Jungs können es ja auch, sie kommen alle aus Topklubs."