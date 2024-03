DFB-Team - Überangebot im Mittelfeld: Für Bayern-Shootingstar Pavlovic ist trotzdem Platz  

Harry Kane

Der Torjäger ist von Beginn an hellwach und erzielt schon nach 13 Minuten aus kürzester Distanz nach Musiala-Zuspiel die Führung. Rutscht unmittelbar danach beim Abschluss weg, so dass Zentner halten kann, und köpft vor dem 2:0 an den Pfosten. Dann aber in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wieder treffsicher zum 3:1 und schließlich in der 70. Minute per Abstauber zum 7:1. Steht nun schon bei 30 Saisontoren. Zudem mit herrlicher Vorlage auf Musiala vor dem 5:1. ran-Note: 1 © 2024 Getty Images