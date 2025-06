Vom 14. Juni bis 14. Juli findet die Europameisterschaft in Deutschland statt. Nicht jeder kommt aber in den Genuss, ein Spiel im Stadion verfolgen zu können. Aber wie kann man alle Spiele im TV sehen? Wer alle 51 Spiele der Europameisterschaft verfolgen wollte, musste auf MagentaTV zugreifen, dem Pay-TV-Angebot der Telekom. Aber: 46 der 51 Partien wurden von ARD, ZDF und RTL auch im Free-TV gezeigt. Nur fünf Begegnungen, darunter ein Achtelfinale, liefen exklusiv bei Magenta. Die erste direkt an Spieltag eins, als die deutschen Gruppengegner Ungarn und die Schweiz aufeinandertrafen (1:3). Zudem arbeitete RTL während der EM 24 eng mit Magenta zusammen und strahlte zwölf Spiele live aus. ARD und ZDF hielten an je 17 Spielen die TV-Rechte.

Wer überträgt das Finale am Sonntag? Sonntag, 14. Juli 2024: 21 Uhr: Spanien vs. England - zum Liveticker

Wer überträgt Spiele der Euro 2024 im TV? Die Rechte der Fußball-Europameisterschaft 2024 liegen bei MagentaTV. Wer alle 51 Partien sehen will, braucht entsprechend ein kostenpflichtiges Abonnement. Alternativ kann das Angebot von Magenta auch per Livestream abgerufen werden.

Läuft die EURO 24 kostenlos im Free-TV und Livestream? Ja! Wer kein Geld dafür ausgeben will, wird bei ARD und ZDF bzw. RTL fündig. Dank Sublizenzen dürfen diese Sender Spiele im Free-TV übertragen. Auf Joyn könnt ihr die Partien bei ARD und ZDF auch kostenlos per Livestream sehen. TV-Übertragung der EM 2024 im Überblick 51 Spiele überträgt MagentaTV (5 Spiele davon exklusiv)

34 Spiele überträgt ARD/ZDF (alle Deutschland-Spiele inklusive)

12 Spiele überträgt RTL EM 2024: Diese Spiele liefen exklusiv bei MagentaTV 15. Juni 2024: Gruppe A, 1. Spieltag 15 Uhr: Ungarn vs. Schweiz

20. Juni 2024: Gruppe C, 2. Spieltag, 15 Uhr: Slowenien vs. Serbien

23. Juni 2024: Gruppe A, 3. Spieltag, 21 Uhr: Schottland vs. Ungarn

25. Juni 2024: Gruppe C, 3. Spieltag, 21 Uhr: Dänemark vs. Serbien

02. Juli 2024: Achtelfinale, Österreich vs. Türkei Die Fußball-Fans in Deutschland können also für viele Partien zwischen zwei oder sogar drei verschiedenen Anbietern wählen. ZDF und ARD stellen ebenfalls kostenlose Livestreams zur Verfügung. Wer die Spiele bei RTL streamen will, braucht ein kostenpflichtiges RTL+-Abonnement.

Wo gibt es Highlights der EM 2024? Alle Highlights aus den 51 Spielen des Turniers sind 15 Minuten nach Abpfiff auf RTL+ abrufbar. Auch die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender haben die Höhepunkte der EM-Spiele.

EM 2024 heute live: Wo kann ich alle Spiele im Liveticker verfolgen? Entweder auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

EM 2024: Wer ist als Experte oder Expertin mit dabei? RTL und Magenta teilen sich ein Studio und ein Sendeteam. So wird zum Beispiel Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, neben seiner Expertenrolle bei RTL, in der K.o.-Phase viermal als Co-Kommentator beim Telekom-Sender zu sehen sein. Außerdem kommen unter anderem Tabea Kemme und ein Block aus den ehemaligen Bayern-Akteuren Michael Ballack, Tim Borowski und Owen Hargreaves zum Einsatz. Fabian Reese von Hertha BSC wird Teil der "Reaction Show", die sich vor allem an die "GenZ" richtet. Bei der ARD sorgen Almuth Schult, Bastian Schweinsteiger, Thomas Hitzlsperger und Thomas Broich für die Expertise. Das ZDF setzt wie gewohnt auf Gladbach-Profi Christoph Kramer und Per Mertesacker sowie den ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter Manuel Gräfe. Ein neues Gesicht im Zweiten ist Ex-Nationalkeeper Rene Adler, der im "Morgenmagazin" sowie im "Mittagsmagazin" zum Einsatz kommt.

Wer führt bei der Heim-EM als Moderator oder Moderatorin durch die Übertragungen? Die Moderation bei Magenta und RTL übernehmen zum Großteil Johannes B. Kerner und Laura Wontorra. Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer führen im Wechsel durch die EM-Übertragungstage im ZDF und die ARD baut auf Esther Sedlaczek sowie Alexander Bommes.

