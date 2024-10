Die Diskussionen um das Handspiel von Marc Cucurella im EM-Viertelfinale zwischen Spanien und Deutschland sind nicht totzukriegen. Nun hat sich der Verteidiger persönlich zur Sache geäußert und die bangen Sekunden beschrieben.

Das nicht geahndete Handspiel von Marc Cucurella hat wesentlich dazu beigetragen, dass der EM-Traum von Deutschland im Viertelfinale gegen Spanien sein Ende fand. Zwar sind inzwischen Monate seit der heiß diskutierten Szene vergangen, jedoch ruht das Thema noch immer nicht.

Im Gespräch mit der italienischen Sportzeitung “Gazzetta dello Sport“ hat sich der spanische Linksverteidiger nochmals zu seinem Handspiel geäußert und ein mulmiges Gefühl zugegeben. Der Chelsea-Profi beschrieb die bangen Sekunden wie folgt: “Mamma mia, was für ein Schreck. Ich machte mir in die Hose. Schaute den Schiri an und sah, wie er bestimmt sagte: 'Kein Elfmeter!'“

Cucurella brauchte zunächst, um die Szene mental zu verarbeiten und konnte sich erst beruhigen, als die Partie wieder angepfiffen wurde. "Ich sagte mir: ‘Entspanne dich', aber das tat ich erst, als das Spiel wieder aufgenommen wurde", gab er zu.

Im Falle eines Elfmeters hätte Deutschland kurz nach Beginn der zweiten Hälfte der Verlängerung mit 2:1 in Führung gehen können. So aber gewannen am Ende die Spanier mit 2:1 durch einen späten Mikel-Merino-Treffer und holten gut eine Woche später den Pokal. Cucurella wurde durch die Szene bei einigen Fans zum Feindbild und wurde in den Spielen danach ausgepfiffen - was natürlich aber auch kritisch zu hinterfragen ist.