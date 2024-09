Denn dies steht explizit in einem Report von UEFA-Schiedsrichterboss Roberto Rosetti an die internationalen Top-Referees, wie ran bestätigt wurde.

"Sie haben jetzt drei Monate gebraucht, um mitzubekommen, dass es Hand war, was fast alle eigentlich schon in der Sekunde geschafft haben. Das beruhigt mich ungemein", meinte der Ex-Nationalspieler sarkastisch.

"Was mich wundert, ist, dass die UEFA das beschließt. Die UEFA hat in solchen Sachen gar nichts zu beschließen. Das ist eine Sache der FIFA, der Weltverband müsste da eigentlich eine klare Stellungnahme abgeben."

Rosetti stellt klar: Hätte Elfmeter geben müssen

Dennoch sind nach ran-Informationen alle Details, die das spanische Portal "Relevo" am Montag zitiert hatte, zutreffend.

Demnach hätte die entscheidende Szene in der Partie gegen Spanien, als Jamal Musiala Marc Cucurella den Ball in der 107. Minute beim Stand von 1:1 aus wenigen Metern an die Hand schoss, laut Rosetti vom Engländer Anthony Taylor mit einem Strafstoß geahndet werden müssen.

"Nach den neuesten UEFA-Richtlinien sollte ein Handspiel, das einen Torschuss verhindert, strenger bestraft werden, und in den meisten Fällen sollte ein Strafstoß verhängt werden, es sei denn, der Arm des Abwehrspielers ist sehr nah am Körper. In diesem Fall hat der Verteidiger den Torschuss mit seinem Arm gestoppt, der nicht sehr nah am Körper ist, was ihn größer macht, sodass ein Strafstoß hätte verhängt werden müssen", schreibt Rosetti.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte schon direkt nach dem Turnier-Aus für Elfmeter plädiert, wenn ein mit der Hand abgeblockter Schuss ansonsten aufs Tor gehen würde.