EM 2024: Österreich scheitert an der Türkei - und verpasst eine einmalige Chance

Österreich scheitert im EM-Achtelfinale an der Türkei. Das ist auf mehreren Ebenen bitter. Und eine verpasste Chance, die so vielleicht einmalig war. Ein Kommentar.

Die Österreicher waren durch den Gruppensieg in der "Todesgruppe C" endgültig in den Kreis der Mitfavoriten aufgestiegen. Optimisten sahen sie dort bereits vor dem Turnier, durch ihren mutigen und unterhaltsamen Fußball erarbeiteten sie sich aber einen Status, bei dem ihnen alles zuzutrauen war.

Was bleibt also?

Ausscheiden ist auch für den neutralen Fan bitter

Warf man als Fan einen Blick auf den Turnierbaum, änderte sich das nicht. Im Gegenteil.

Deutschland, Spanien, Frankreich, Portugal – sie alle wären erst ein Finalgegner gewesen. Im Viertelfinale hätte die Niederlande gewartet – ein Team, das man vor wenigen Tagen erst geschlagen hatte. Im Halbfinale dann möglicherweise die (bislang) so ermüdenden Engländer. So oder so eine seltene Konstellation und damit eine Chance, die womöglich so schnell nicht wiederkommt.

Für die Österreicher mehr als ärgerlich. Und sogar für den neutralen Fan irgendwie auch schade. "Wir hatten vier mega unterhaltsame Spiele. Da gab es andere Spiele, die ich gesehen hab, wo ich vor dem Fernseher Mühe hatte, mich wach zu halten", so Rangnick kurz nach dem Ausscheiden.

Was soll man sagen? Recht hat er. Doch so läuft er eben nicht, der Fußball. Das wissen sie jetzt einmal mehr in Österreich. Nach dieser verpassten Chance.