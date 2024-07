EM 2024: Welt- und Europameister Joan Capdevila - "Spanien wird Deutschland dominieren"

Joan Capdevila: Ich kann dazu nur eines sagen: Der Fußball ist unberechenbar... Aber ja, Spanien spielt sehr gut. Das stimmt. ran: Was macht die Furia Roja wieder so stark?

Auch Joan Capdevila hat der Nationalmannschaft schon schmerzhafte Niederlagen zugeführt. Bei den Siegen im EM-Finale 2008 in Wien (0:1) und im Halbfinale der WM 2010 in Südafrika (0:1) auf dem Weg zum Titel war der Linksverteidiger Stammspieler.

Olé oder oje? Spanien geht als Favorit ins Viertelfinale der Europameisterschaft am Freitag (18 Uhr im Liveticker auf ran.de) in Stuttgart gegen Deutschland.

Capdevila: Die Gruppe, die Stärke aller Profis: derer, die mitspielen, und derer, die auch mal der Bank Platz nehmen müssen. Die Mannschaft ist eine eingeschworene Einheit und alle verfolgen nur ein Ziel: den Titel.



ran: Wer sind aus Ihrer Sicht Spaniens Schlüsselspieler?

Capdevila: Rodri im zentralen Mittelfeld. Und die Flügel natürlich.



ran: Sie sprechen die Außenbahn an: Die Fußball-Welt staunt über Lamine Yamal. Wie ist Ihre Meinung zum 16-jährigen Wunderkind des FC Barcelona?

Capdevila: Yamal ist zwar noch sehr jung. Aber dafür ist er in seiner Entwicklung schon weit genug fortgeschritten, um zu wissen, wie es ist, auf Elite-Niveau zu spielen.



ran: Bleiben wir bei Zauber-Fußballern: Was halten Sie von DFB-Star Jamal Musiala?

Capdevila: Er ist der wohl unberechenbarste Spieler der deutschen Nationalmannschaft. Ein Spieler, der den Gegner aus dem Gleichgewicht bringen kann. Man darf ihn nie aus den Augen verlieren.

ran: Das gilt wohl auch für Toni Kroos.

Capdevila: Stimmt. Wissen Sie, was kurios ist? Es könnte sein letztes Spiel sein, es könnte sein, dass Spanien diesen Spieler, der so lange in La Liga gespielt hat, in den Ruhestand schickt. Klar ist jedenfalls: Er wird nach seinem Karriereende von den Fußballfans auf dem Rasen vermisst werden.



ran: Welches Spiel erwarten Sie am Freitag?

Capdevila: Deutschland spielt zwar zu Hause, die Fans werden sie unterstützen. Aber ich denke, Spanien wird das Spiel trotzdem dominieren.