Frauen-EM-Halbfinale: "Witz-Elfmeter!" Fans laufen nach England vs. Italien Sturm

England gewinnt das erste EM-Halbfinale gegen Italien dramatisch mit 2:1 nach Verlängerung. Die Entscheidung bringt ein später Elfmeter, der bei den Fans im Netz heiß diskutiert wird.

Die englische Nationalmannschaft steht im Finale der Frauen-EM 2025. Nachdem sie in der ersten Halbzeit gegen Italien in Rückstand gerieten, trafen die "Lionesses" in der Nachspielzeit zum Ausgleich und drehten die Partie in der Verlängerung kurz bevor es ins Elfmeterschießen ging.

Dabei sorgte die Art und Weise des Siegtores für große Diskussionen. In der 118. Minute klammerte Emma Severini an Beth Mead im Strafraum, die Engländerin nahm den Kontakt dankend an und ging zu Boden.

Schiedsrichterin Ivana Martincic zeigte sofort auf den Punkt - für viele Fans und Beobachter die falsche Entscheidung. Vor allem das fehlende Einschreiten des VAR sorgte dabei für Unmut.

ran.de fasst die Reaktionen auf das Foulspiel zusammen.