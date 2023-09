Ganz so witzig, wie sich das anhört, ist es gar nicht, denn solche Auftritte flogen Nagelsmann in der Vergangenheit auch schon mal um die Ohren.

Gleichzeitig wirkt er motiviert, was die neue Aufgabe angeht, für ihn sei es "ein großes Privileg, ein extremer Anreiz und eine große Herausforderung. Wir gehen es an mit viel Enthusiasmus, großer Vorfreude und dem nötigen Verantwortungsgefühl".

Nagelsmann ist bereit, und mit einer konkreten Idee ausgestattet. Insgesamt ein überzeugender Auftritt, was angesichts der Atmosphäre des allgemeinen Aufatmens und Aufbruchs beim Verband noch ohne sportlichen Druck auch nicht schwierig war. Wie der neue Nagelsmann aussieht, wenn er mit der Erwartungshaltung im Gepäck in die EM-Mission startet, wird sich zeigen.

Die Verantwortlichen beim finanziell angeschlagenen DFB wussten, bei wem sie sich zu bedanken hatten. "Julian selbst und sein Management sind uns unglaublich entgegengekommen, das war so in der Form nicht zu erwarten", sagte Völler: "Auch ein Lob für Bayern München, die haben wunderbar mitgespielt und sind uns und Julian entgegengekommen."

Er hat durch seine Zeit bei den Bayern auf die harte Tour gelernt, dass selbst hochdotierte und langfristige Verträge in dem schnelllebigen Business am Ende nicht einmal das Papier wert sein müssen, auf dem sie gedruckt sind.

Auch bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko könnte der Bundestrainer also Nagelsmann heißen.

Nagelsmann gab ein paar Details preis, ließ sich aber nicht komplett in die Karten schauen. Klar ist: Er weiß, was er vorhat. Zum einen geht es natürlich um Emotionen, darum, die Fans zurückzugewinnen. "Wir wollen die Nation auf dem Weg begeistern, aber gerade bei der EM“, betonte er.

Julian Nagelsmann: Wie lautet sein Ziel für die EM und wo sieht er die Mannschaft aktuell?

Ein Lauf ist nötig, um das Ziel bei der EM zu erreichen, das Nagelsmann auf ran-Nachfrage festlegte. "Es ist immer so, wenn man an einem Spiel oder einem Turnier teilnimmt, dass man es auch gewinnen will. Das ist ja selbstredend", sagte er.

Und er erinnerte an 2006, als das DFB-Team in einer ähnlichen Situation steckte und dann das Sommermärchen hinlegte: "Sommermärchen 2.0 ist die Idealvorstellung", so Nagelsmann, der noch nichts dazu sagen wollte, wo er die Mannschaft aktuell sieht, ob nun in der (erweiterten) Weltspitze oder eher wie einige Nationalspieler nach der 1:4-Pleite gegen Japan im tristen Mittelmaß.

"Es ist sinnvoller, nach den Spielen in den USA über den Stand der Mannschaft zu sprechen. Dort will ich mir ein eigenes Bild machen."