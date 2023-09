Anzeige Julian Nagelsmann wird Hansi Flick beim DFB ersetzen und erbt damit einige Probleme. Wie viele wird er bis zur EM 2024 lösen können? Von Justin Kraft Julian Nagelsmann folgt beim DFB auf Hansi Flick. Ein Szenario, das beide Trainer bereits kennen. 2021 übernahm Nagelsmann ebenfalls den Job von Flick - damals beim FC Bayern München. Damals wie heute war schon zum Amtsantritt klar: Der 36-Jährige muss eine riesige Herausforderung meistern. Allerdings jeweils unter ganz anderen Vorzeichen. In München übernahm Nagelsmann immerhin einen Sextuple-Sieger. Zwar einen, der in den letzten Flick-Monaten zu taumeln begann, insgesamt aber durchaus intakt zu sein schien. Die DFB-Elf hingegen muss der neue Bundestrainer nahezu komplett umkrempeln. Mit weniger als einem Jahr Zeit soll Nagelsmann aus einem mehrfach bei großen Turnieren gescheiterten Team eine Mannschaft formen, die 2024 bei der Europameisterschaft im eigenen Land wieder zu begeistern weiß. Baustellen wird der neue Mann an der Seitenlinie genug haben. So viele, dass er sie nicht alle wird schließen können. Umso wichtiger werden Prioritäten sein. Drei von ihnen wären ein guter Anfang.

DFB-Team: So kann Nagelsmann die Defensive stabilisieren Spiele gewinnt die Offensive, Meisterschaften die Defensive - ein Spruch, der in Deutschland immer wieder gern rezitiert wird. Wie viel Wahrheit tatsächlich darin steckt, ist fraglich. Doch Nagelsmann wird ohnehin keine Wahl bleiben: Will er bei der Europameisterschaft erfolgreich sein, wird er Stabilität in die Abwehr bringen müssen. Unter Flick präsentierte sich das DFB-Team fehleranfällig mit dem Ball sowie anschließend verwundbar bei Kontern. In München war es damals ähnlich. Nagelsmann versuchte dem entgegenzuwirken, indem er dem Team eine andere Struktur vorgab. Statt schon in Ballbesitz ausnahmslos sehr breit positioniert zu sein, wollte er, dass seine Spieler kürzere Abstände zueinander halten.

Eines von vielen Prinzipien in der Spielphilosophie von Nagelsmann ist: Das Team soll so breit wie nötig, aber nicht so breit wie möglich stehen. Trotz seiner insgesamt weniger erfolgreichen Zeit in München feierte er mit dieser Strategie phasenweise Erfolge. Durch die Kompaktheit wurde das Gegenpressing gestärkt. Fehlpässe fielen weniger ins Gewicht, weil schnelle Rückeroberungen möglich wurden. Selbst wenn das Gegenpressing nicht sofort greift, bleibt dem Gegner in vielen Fällen nur der Weg über die Außenbahnen. Unter Flick hingegen war der DFB häufig über die Schaltzentrale anfällig, weil die Abstände nach Ballverlusten zu groß wurden. Eine große Frage wird zudem sein, ob Nagelsmann eher die Vierer- oder die Dreierkette bevorzugt. Taktisch kann beides je nach Gegner Sinn ergeben. Rein stimmungstechnisch herrscht in Deutschland jedoch eine fast schon irrationale Abneigung gegen die zuletzt immer wieder gescheiterte Dreierkette. Das könnte den Druck schnell erhöhen.

Julian Nagelsmann: Offensivprobleme des DFB-Teams Ein beachtlicher Teil der defensiven Organisation fällt unter Nagelsmann in die Verantwortung der Offensive. Dort stehen ihm neben einiger bekannter Gesichter aus München auch weitere hochtalentierte Spieler wie Kai Havertz, Florian Wirtz oder Julian Brandt zur Verfügung. Das Problem bisher: Vom Talent war auf dem Platz nicht viel zu sehen. Deutschland schoss unter Flick in 25 Partien zwar 60 Tore, doch so richtig zielstrebig wirkte das Offensivspiel nie. Der ehemalige Bundestrainer experimentierte auch hier viel – mal mit echter Neun, mal ohne. Und Nagelsmann?

In München probierte er sich an einem System ohne echten Neuner und hatte damit keinen großen Erfolg. Ein weiteres Reizthema, das schnell Kritik hervorrufen könnte. Mit Leroy Sane, Jamal Musiala und Serge Gnabry kann Nagelsmann auf alte Bekannte zurückgreifen. Doch kann er sie diesmal auch nachhaltig in eine funktionierende Offensive integrieren? Niclas Füllkrug war zuletzt sehr erfolgreich im DFB-Trikot, könnte unter Nagelsmann eine Art Wandstürmer geben. Als der in Hoffenheim Trainer war, ließ er Sandro Wagner als Schlüsselspieler auflaufen. Immer wieder band der Gegenspieler an sich und agierte als Fixpunkt im Spiel nach vorn. Füllkrug hat in der kürzlich von "Amazon Prime" veröffentlichten DFB-Dokumentation von sich selbst behauptet, dass diese Art von Spiel zu seinen größten Qualitäten gehört. Gelingt es Nagelsmann, um ihn herum ein funktionierendes System mit quirligen und schnellen Spielern zu bauen, wäre das ein wichtiger Schritt nach vorne.

Anzeige Julian Nagelsmann braucht eine Achse im DFB-Team Um Offensive und Defensive entsprechend auszubalancieren, bedarf es vor allem einer in den vergangenen Jahren verlorengegangenen Stabilität. Flick stellte in seinen 25 Spielen nie zweimal dieselbe Elf hintereinander auf. Die fehlende Kontinuität im Kader zeigte sich letztendlich auch auf dem Platz. Noch viel schlimmer war aber, dass es unter Flick keine Achse gab, die Verantwortung übernahm. Zwar müssen sich die Spieler das selbst ankreiden, doch ein Trainer muss dafür sorgen, dass es in der Kabine eine klare Hierarchie gibt. Im DFB-Team gibt es hingegen zu viele Unklarheiten.

Welche Rolle übernimmt Ilkay Gündogan taktisch, aber auch als Führungsspieler? Wohin mit Joshua Kimmich, der in der Nationalmannschaft eher durchwachsen agiert? Was passiert mit Thomas Müller, der zunächst aussortiert, dann aber doch wieder berufen wurde? Und wer hat in der Abwehr eigentlich das Sagen? Fragen über Fragen, die weiterhin offen sind. Nagelsmann wird Klarheit reinbringen und eine Achse finden müssen, die dem Team Stabilität geben kann. Dafür muss er die Führungsspieler des Teams wieder stärken, ihnen Selbstvertrauen zurückgeben und dafür einfordern, dass sie Verantwortung übernehmen. Als Nagelsmann in München auf Flick folgte, gelang es ihm in einigen Phasen gut, die Probleme nach und nach in den Griff zu bekommen. Doch Phasen reichen beim FC Bayern nicht. Und Phasen werden auch beim DFB nicht reichen. Die Herausforderung ist für ihn riesig. Zumal er nicht tagtäglich mit der Mannschaft arbeiten kann. Das wird den Umfang seiner Anpassungsmöglichkeiten drastisch reduzieren. Dass Nagelsmann nun wieder der Nachfolger von Flick ist, obwohl das beim letzten Mal durchwachsen klappte, kann aber auch ein Vorteil sein. Denn immerhin ist seitdem einiges passiert. Vielleicht wird die negative Erfahrung beim FC Bayern auch ein Schlüssel zum Erfolg sein.