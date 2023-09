Anzeige

Ende der Experimente: Bundestrainer Hansi Flick will sich im Länderspiel gegen Japan am Samstag (im Liveticker auf ran.de) in Wolfsburg seiner EM-Elf nähern und zieht wohl Joshua Kimmich auf die Position des Rechtsverteidigers zurück. "Er hat enorme Qualitäten, die er auf verschiedenen Positionen einbringen kann. Er stellt sich in den Dienst der Mannschaft", sagte Flick über Kimmich. Er legte sich aber nicht konkret fest.

Der Bundestrainer betonte aber, dass es nun wichtig sei, dass die Mannschaft sich einspiele. "Wir haben uns auf eine Spielphilosophie geeignet. Wir wollen die Intensität hochhalten und durch ein gutes Spiel wieder Vertrauen bekommen", sagte Flick, der Niklas Süle in der Innenverteidigung eine Einsatzgarantie neben Antonio Rüdiger gab. Im Juni hatte Flick den Dortmunder nicht berücksichtigt und danach noch kritisiert.

Ilkay Gündogan wird den viermaligen Weltmeister als Kapitän aufs Feld führen. "Es ist wichtig, dass wir ein gutes Spiel machen und ein gutes Ergebnis erzielen", sagte Gündogan. Bei der WM hatte die DFB-Auswahl zum Auftakt gegen Japan verloren (1:2).