Abgesehen von einer formalen Einbürgerung könnte Tel den FIFA-Regeln entsprechend aber ohnehin nicht vor 2027 für die DFB-Elf auflaufen. Spieler, die zwischen ihrem 10. und 18. Geburtstag in ein neues Land wechseln, müssen fünf Jahre dort leben, ehe sie für die jeweilige Nationalmannschaft spielen dürfen.

Bezug zu Deutschland hat Tel allerdings nicht. Er wurde in Frankreich geboren, wuchs dort auf und wechselte erst im Sommer 2022 für 20 Millionen Euro von Stade Rennes zu den Bayern. Zuletzt wurde er erstmals für die französische U21 nominiert. Erst mit dem ersten Pflichtspieleinsatz für die französische A-Nationalmannschaft hätte er sich endgültig festgespielt.

Die Debatte über eine Zukunft des Stürmers vom FC Bayern München in der deutschen Nationalmannschaft war zuletzt aufgekommen, nachdem der 18-Jährige mit tollen Leistungen beim Rekordmeister geglänzt hatte.

"Natürlich ist das ein toller Stürmer. Man kann es sicherlich versuchen", sagte Völler bei "Bild TV", schränkte aber ein: "Am Ende entscheidet der Spieler selbst und die Familie. Die Wurzeln sind dann doch sehr französisch."

Zuletzt wurde Bayerns Stürmer-Shootingstar Mathys Tel mit der deutschen Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. Nun meldete sich Rudi Völler mit überraschenden Aussagen zu Wort.

Dass Tel überhaupt gehandelt wird, liegt auch am Mangel an deutschen Mittelstürmern. "Das wissen wir alle, dass wir nicht extrem viele Topstürmer haben. Wir haben nicht so viele und die müssen wir hegen und pflegen. Wir müssen das beste draus rausholen", sagte Völler.