DFB-Krise: Klose fordert tiefgründige Analyse

"Ganz ehrlich: Dass es am Trainer liegt, glaube ich nicht. Wir sollten die Zeit nutzen, um ein bisschen tiefgründiger zu schauen", erklärte Klose.

Um den aktuellen Stand des deutschen Fußballs macht sich der frühere Torjäger keine Illusionen. "Ich glaube, wir sind jetzt tief unten angekommen, so ehrlich muss man auch sein", so Klose, der mit Blick auf die Heim-EM 2024 die Hoffnung auf eine Rückkehr zu alter Leistungsstärke nicht aufgibt: "Neun Monate sind neun Monate. Ich glaube schon, dass man in der Zeit etwas aufbauen kann. Ich bin optimistisch, dass wir zuhause in Deutschland eine Euro spielen können, die die Leute begeistert."