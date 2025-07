Nach ihrem Platzverweis im letzten EM-Gruppenspiel sieht sich Nationalspielerin Carlotta Wamser mit einer Sperre konfrontiert.

Nationalspielerin Carlotta Wamser ist nach ihrem Platzverweis im EM-Gruppenfinale gegen Schweden für ein Spiel gesperrt worden. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Sonntag mit. Wamser verpasst damit das Viertelfinale am Samstag (21.00 Uhr) in Basel gegen den Sieger der Gruppe D.

Die 21-Jährige lenkte beim Stand von 1:2 einen Ball mit der Hand von der Torlinie - und sah folgerichtig die Rote Karte (31.). In Unterzahl verlor die Mannschaft von Bundestrainer Christian Wück mit 1:4 und verpasste damit den Gruppensieg.