Dadurch wurde das Geläuf in Frankfurt noch mehr zur Rutschbahn, bei einigen Aktionen rissen die Spieler in der Folge ganze Grasfetzen aus dem Boden.

"Der DFB hatte um 'Platzbewässerung' vor dem Spiel gebeten, obwohl unsere Greenkeeper davon eher abgeraten haben. Der Platz wurde also kurz vor dem Spiel noch rund 15 Min bewässert, was insbesondere das Ausrutschen im Bereich der Strafräume erklärt", sagte Eintracht Frankfurts Geschäftsführer Patrik Meyer auf ran -Anfrage und nimmt damit den DFB mit in die Verantwortung. "Auch andere Medienvertreter haben bereits festgestellt, dass bestimmte Spieler mehr gerutscht sind und andere dafür gar nicht, was bedeutet, dass die gewählten Schuhe eine weitere Ursache sein können", ergänzte Meyer.

Nach der Kritik am rutschigen Rasen im Deutsche Bank Park reagierten die Verantwortlichen in Frankfurt.

Ausschlaggebend für die aktuell schwierige Rasenqualität in Frankfurt sollen die beiden NFL-Partien im November des Vorjahres gewesen sein. Damals wurde der Hybridrasen von den Footballern so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass ein Austausch unumgänglich gewesen sei.

Problem allerdings: Der danach verlegte Naturrasen stand wegen des Wintereinbruchs und starken Niederschlägen dann wochenlang unter Wasser

"Generell ist es so, dass der Rasen im März erst am Anfang der Wachstumsperiode ist und die Folgen eines sehr nassen Winters noch zu spüren sind. Wir hatten in Abstimmung mit dem DFB in den letzten Wochen verschiedene Pflegemaßnahmen durchgeführt und vor dem Spiel war der DFB auch mit dem Zustand des Rasens zufrieden, sagte Meyer.