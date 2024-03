Jürgen Kohler exklusiv zum DFB-Team: "Hype geht mir ein Stück weit zu schnell"

Maximilian Mittelstädt

Beginnt sein zweites Länderspiel denkbar schlecht. Spielt erst einen schlimmen Fehlpass in den Lauf von Depay und rutscht dann aus, als er dessen Pass zu Torschütze Veerman verhindern will. Sieben Minuten später dann mit Weltklassetor zum Ausgleich (11.). Auch in der zweiten Hälfte mit einem starken Fernschuss (65.) In der Rückwärtsbewegung kommt der Stuttgarter heute aber nicht im Spiel an. Immer wieder ist seine Seite offen. Da muss die Abstimmung besser werden.

ran-Note: 3 © IMAGO/Kessler-Sportfotografie