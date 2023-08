Anzeige

Jahrelang lief Pascal Groß in Deutschland unterm Radar. Jetzt steht der 32-Jährige vom Premier-League-Klub Brighton Hove & Albion vor seinem Debüt in der Nationalmannschaft.

Leon Goretzka? Rasiert. Timo Werner? Ausgemustert. Doch als der Name Pascal Groß fiel, geriet der gnadenlose Hansi Flick ins Schwärmen.

Er spiele "sehr intelligent Fußball" und sei ein "guter Typ", sagte der Bundestrainer über den Spieler, der in Fußball-Deutschland am Donnerstag plötzlich in aller Munde war.

Pascal Groß, in seiner Heimat bislang vollkommen unterm Radar gelaufen, steht mit seinen 32 Jahren wie aus dem Nichts vor seinem Länderspieldebüt.

Flick berief den Mittelfeldspieler vom Premier-League-Klub Brighton Hove & Albion für die richtungweisenden Spiele gegen Japan (9. September in Wolfsburg) und Frankreich (12. September in Dortmund) ins DFB-Aufgebot.