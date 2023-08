Anzeige

Die Deutsche Telekom konnte sich die Rechte zur Übertragung der Europameisterschaft 2024 sichern - dank einer Kooperation mit RTL sollen nun zwölf der 51 Spiele im Free-TV übertragen werden.

Die Telekom wird in den Bereichen Telekommunikationsdienste, Sponsoring und Medienrechte offizieller Partner der EURO 2024 in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli). Dies gab der Bonner Konzern am Dienstag auf einer Pressekonferenz im RheinEnergieStadion in Köln bekannt.

Das Unternehmen besitzt die Medienrechte an allen 51 Spielen der EURO, die live bei MagentaTV zu sehen sein werden. Fünf dieser Spiele werden in Deutschland exklusiv nur bei MagentaTV gezeigt, zwölf Spiele sind live im Free-TV bei RTL zu sehen.

Außerdem wurde am Dienstag gemeinsam mit dem Kölner Privatsender eine weitreichende Kooperation bei der Produktion und Übertragung der EM-Spiele angekündigt.

Als vollumfänglicher EURO-Produktionspartner covert RTL Deutschland zudem alle 51 Spiele des Turniers plattformübergreifend direkt nach Abpfiff mit ausführlichen Highlight-Rechten.