FC Bayern München: Giulia Gwinn feiert Comeback bei deutlichem Sieg der FCB-Frauen

Bei ihrer emotionalen Rückkehr auf den Fußballplatz klammerte sich Giulia Gwinn an ein altes Ritual - und die Erinnerung an ihre verstorbenen Großeltern.

Wie vor ihrer Knieverletzung betrat die DFB-Kapitänin den Rasen am Dienstagabend zuerst mit dem rechten Fuß, dann küsste sie den Schriftzug auf ihrem rechten Unterarm.

Der Spruch "Close at heart" ist dort tätowiert, weil sie Oma und Opa immer "nah am Herzen" hat, auch beim Comeback.

"Ich weiß", schrieb Gwinn in ihrer Biographie ("Write your own story"), dass die beiden "von oben zuschauen". Bedacht mit diesem himmlischen Segen erlebte Gwinn beim 4:0 (1:0) des Bayern München gegen den SC Freiburg eine gelungene Rückkehr.

"Ich bin sehr, sehr glücklich über das Spiel, auch über mein Comeback", sagte die 26-Jährige, die in der 74. Minute beim Stand von 2:0 eingewechselt worden war - 81 Tage, nachdem sie sich beim EM-Auftakt mit der DFB-Elf gegen Polen eine Innenbandverletzung im linken Knie zugezogen hatte.