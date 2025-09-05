Frauenfußball-Bundesliga
Frauenfußball-Bundesliga: Frankfurterinnen siegen souverän zum Saisonauftakt
- Aktualisiert: 05.09.2025
- 20:27 Uhr
- SID
Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt sind mit einem souveränen Sieg in die neue Bundesliga-Saison gestartet.
Die favorisierte Frankfurter Mannschaft von Trainer Niko Arnautis gewann gegen die SGS Essen mit 5:0 (3:0) und zeigte nach einem etwas holprigen Beginn eine starke Leistung.
Als offizielles Eröffnungsspiel galt das Duell am Freitagabend jedoch nicht - dieses findet am Samstag (17.45 Uhr) in der Allianz Arena zwischen Meister Bayern München und Bayer Leverkusen statt.
- DFB - "Neue" U21 besteht den Härtetest in Albanien
- Pressestimmen zur DFB-Blamage in der Slowakei: "Deutschland ist ein Drama"
Die Fans im Stadion am Brentanobad jubelten über Treffer von Nicole Anyomi (24.), Géraldine Reuteler (34.) und Amanda Ilestedt (45.). In der zweiten Hälfte legten die Schweizerin Reuteler (69.) und Remina Chiba (81.) per Elfmeter nach.
Eintracht-Frauen nutzen Ballverluste eiskalt aus
Nach offenem Beginn mit guten Ansätzen auf beiden Seiten nutzte Frankfurt zwei Ballverluste der Essenerinnen eiskalt aus. Zunächst spielte Reuteler einen starken Pass in die Spitze, dort schüttelte Anyomi ihre Gegenspielerin ab und umkurvte noch Torhüterin Kim Sindermann.
Dann führte eine Kombination über Reuteler und Laura Freigang zum zweiten Treffer, Laura Pucks hatte den Ball im Aufbau verloren.
WM 2026: Diese Teams sind bereits qualifiziert
Diese Teams sind bereits für die WM 2026 qualifiziert
Die WM 2026 rückt immer näher. Etwas mehr als neun Monate vor dem Start des Turniers füllt sich auch das Kontingent der Teilnehmer. Wer könnte Argentinien vom Thron stoßen? ran zeigt die Nationen, die sich schon qualifiziert haben.
USA
Die USA sind als Ausrichter der Weltmeisterschaft 2026 gesetzt. In den USA wird während der WM ein Großteil der Spiele stattfinden. Können die US-Boys für eine Überraschung sorgen?
Kanada
Auch Kanada ist als Ausrichter sicher dabei. Die Mannschaft wird von Bayern-Star Alphonso Davies und Top-Stürmer Jonathan David angeführt.
Mexiko
Auch Mexiko ist als Austragungsland bei der WM 2026 mit am Start. Die Mexikaner sind immer mal wieder für ein Ausrufezeichen gut, besiegten beispielsweise 2018 die DFB-Elf zum Auftakt mit 1:0.
Japan
Über die Qualifikation war Japan das erste Team, das sein Ticket für die WM löste. Auch Japan kann auf einen überraschenden WM-Sieg gegen Deutschland zurückblicken. 2022 in Katar gelang dem Team ein 2:1-Erfolg über das DFB-Team.
Neuseeland
Neuseeland hatte dann wohl doch kein Interesse an einem Fußball-Märchen. Im entscheidenden Spiel um das WM-Ticket setzten sich die "All Whites" mit 3:0 gegen Neukaledonien durch. Für Neuseeland ist es erst die dritte WM-Teilnahme der Geschichte. Zuletzt scheiterte man 2010 in Südafrika nach drei Unentschieden in der Gruppenphase, konnte allerdings den damals amtierenden Weltmeister Italien hinter sich lassen.
Iran
Zum vierten Mal in Folge wird der Iran 2026 bei einer WM am Start sein. "Team Melli" genügte in der asiatischen Qualifikation ein 2:2 gegen Usbekistan, um vorzeitig das Ticket zu lösen. Insgesamt wird es die siebte WM-Teilnahme für den Iran sein.
Argentinien
Als viertes Team machte der Titelverteidiger sportlich seine Teilnahme perfekt - und das ohne eigenes Zutun. Argentinien löste das Ticket bereits vor dem ewigen Klassiker gegen Brasilien, weil Bolivien wenige Stunden zuvor gegen Uruguay nicht gewann.
Usbekistan
Premiere für Usbekistan: Das zentralasiatische Land darf erstmals bei einer WM-Endrunde mitspielen. Ein torloses Remis bei den Vereinigten Arabischen Emiraten genügte zur vorzeitigen Qualifikation.
Jordanien
Auch Jordanien wird 2026 erstmals bei einer WM dabei sein, ein klarer 3:0-Sieg im Oman sorgte für die Vorentscheidung, die später durch ein anderes Land offiziell wurde ...
Südkorea
... und das war Südkorea. Der WM-Stammgast löste sein Ticket durch einen Sieg im Irak und verhalf Jordanien zeitgleich ebenfalls zur Teilnahme.
Australien
Die Socceroos lösten als sechste Mannschaft der Asien-Qualifikation das Ticket für die WM 2026 durch einen 2:1-Sieg beim direkten Konkurrenten Saudi-Arabien.
Brasilien
Auch aus Südamerika füllt sich das Kontingent der WM-Teilnehmer. Am drittletzten Spieltag der Eliminatorias Sudamericanas erreichte Rekord-Weltmeister Brasilien mit einem 1:0-Sieg gegen Paraguay die Endrunde im kommenden Jahr.
Ecuador
Am selben Spieltag durften auch die Ecuadorianer jubeln. Ihnen reichte schon ein schnödes 0:0 gegen Peru zu WM-Teilnahme.
Uruguay
Auch am vorletzten Spieltag mussten die Peruaner mit ansehen, wie sich eine Nationalmannschaft über die WM-Qualifikation freut. Diesmal ist es Uruguay nach einem 3:0-Sieg über den Tabellenvorletzten.
Paraguay
Paraguay machte ebenfalls am vorletzten Spieltag alles klar - mit einem 0:0 gegen Ecuador.
Kolumbien
Als vorerst letzte Mannschaft aus Südamerika qualifizierte sich auch Kolumbien für die WM. Der ehemalige Bayern-Star James Rordiguez erzielte beim 3:0 über Bolivien das Führungstor.
Die vom FC Arsenal verpflichtete Schwedin Ilestedt traf per Kopf nach einer Ecke, später war erneut Reuteler zur Stelle. Die Frankfurterinnen, die in der Vorsaison hinter München und dem VfL Wolfsburg Dritte geworden waren, nahmen anschließend etwas Tempo raus, behielten aber die Kontrolle.