Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt sind mit einem souveränen Sieg in die neue Bundesliga-Saison gestartet.

Die favorisierte Frankfurter Mannschaft von Trainer Niko Arnautis gewann gegen die SGS Essen mit 5:0 (3:0) und zeigte nach einem etwas holprigen Beginn eine starke Leistung.

Als offizielles Eröffnungsspiel galt das Duell am Freitagabend jedoch nicht - dieses findet am Samstag (17.45 Uhr) in der Allianz Arena zwischen Meister Bayern München und Bayer Leverkusen statt.

Die Fans im Stadion am Brentanobad jubelten über Treffer von Nicole Anyomi (24.), Géraldine Reuteler (34.) und Amanda Ilestedt (45.). In der zweiten Hälfte legten die Schweizerin Reuteler (69.) und Remina Chiba (81.) per Elfmeter nach.