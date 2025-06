In ihrer Autobiographie berichtet Bayern-Star Giulia Gwinn unter anderem von sexuellen Belästigungen bei Social Media.

Giulia Gwinn, Kapitänin der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft, veröffentlichte jüngst ihre Autobiographie mit dem Titel "Write your own Story - Mein Weg vom Bolzplatz in die Weltspitze".

Darin legt sie auch die negativen Seiten des Öffentlichkeitslebens offen und spricht über sexuelle Belästigungen auf ihren Social-Media-Accounts: "Ich bekomme immer wieder Nacktbilder von Männern zugesendet. Sogenannte 'Dickpics', auf denen ihr Geschlechtsteil zu sehen ist. Alle paar Tage trudelt so etwas in meiner Mailbox bei Instagram ein."