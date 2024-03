Anzeige

Der FC Bayern München schlägt den VfL Wolfsburg im Spitzenspiel der Bundesliga der Frauen mit 4:0. Von einer Wachablösung wollte man vor dem Spiel beim FCB nichts wissen. Doch genau danach fühlt es sich spätestens jetzt an. Ein Kommentar.

Von Justin Kraft

Alexander Straus antwortete auf der Pressekonferenz vor dem Spitzenspiel gegen den VfL Wolfsburg langatmig auf die Frage, ob jetzt bald eine Wachablösung im deutschen Fußball der Frauen anstehe. Dass er sich für seine Antworten gern Zeit nimmt, ist Teil seiner Art zu kommunizieren.

Auch in diesem Fall versuchte er wieder, alle Eventualitäten abzuwägen. Von einer Übernahme der Spitzenposition im deutschen Fußball wollte er jedenfalls noch nichts wissen. Zwar sei die Stoßrichtung klar und man sei selbstbewusst genug, um anzugreifen. Doch Wolfsburg habe in den letzten Jahren zu viel geleistet, um sie mit zwei Meisterschaften vom Thron zu stoßen.

Einige Stunden später fühlt es sich dann aber doch genau danach an: Wachablösung im deutschen Fußball der Frauen. Die Bayern haben die Meisterschaft vorentschieden und den VfL mit 4:0 besiegt. Ob der Sieg in der Höhe verdient ist, ist eine müßige Diskussion.

Die Bayern aber zeigten genau das, was sonst Wolfsburg immer auszeichnete: Kaltschnäuzigkeit, Effizienz und eine insgesamt abgeklärte Spielweise. Die Wolfsburgerinnen hingegen liefen vor allem nach dem 0:1-Rückstand viel an, versuchten, irgendwie zurück in die Partie zu finden. Doch wie so oft in dieser Saison: Irgendwie reicht nicht. Schon gar nicht gegen die Bayern.