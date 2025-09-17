Anzeige
Champions League der Frauen

Champions League der Frauen 2025/26 heute live: Übertragung im Free-TV und Livestream - alle Informationen

  • Aktualisiert: 07.10.2025
  • 15:17 Uhr

Die Champions League bei den Frauen erstrahlt in neuem Licht. ran hat die wichtigsten Infos zum neuen System zusammengefasst.

Nachdem die Champions League bei den Männern bereits in der vergangenen Saison reformiert wurde, ist nun auch der Wettbewerb bei den Frauen an der Reihe.

Ab dieser Saison wird der Wettbewerb von 16 auf 18 Teams aufgestockt, zudem entfällt auch in der Königsklasse der Frauen die klassische Gruppenphase. Diese wird durch eine Ligaphase - ähnlich wie bei den Männern - ersetzt.

Insgesamt werden die 18 Mannschaften in drei Töpfe aufgeteilt. Bei der Auslosung erhält jedes Team zwei Gegner aus jedem Topf und bestreitet in der Ligaphase sowohl drei Heim- als auch Auswärtsspiele. Partien gegen Vereine aus demselben Land sind dabei nicht möglich.

Nach sechs Spieltagen qualifizieren sich die vier besten Mannschaften direkt für das Viertelfinale. Die Plätze fünf bis acht treffen in den Playoffs auf die Plätze neun bis zwölf und spielen  die restlichen Viertelfinal-Teilnehmer aus.

Champions League der Frauen: Wird die Ligaphase heute im Free-TV übertragen?

Nein. Die Ligaphase der Frauen-Champions-League wird nicht im Free-TV übertragen. Wie die "Bild" berichtet, beabsichtigt das ZDF, ab dem Halbfinale Spiele zu übertragen - allerdings nur, wenn diese mit deutscher Beteiligung stattfinden.

Champions League der Frauen 2025/26: Wo kann man die Spiele der Ligaphase heute im Livestream verfolgen?

Alle 75 Spiele der Saison werden im Livestream bei Disney+ übertragen. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Champions-League-Ligaphase 2025/26: Wann sind die Spiele der Frauen?

  • 1. Spieltag: 7./8. Oktober 2025
  • 2. Spieltag: 15./16. Oktober 2025
  • 3. Spieltag: 11./12. November 2025
  • 4. Spieltag: 19./20. November 2025
  • 5. Spieltag: 9./10. Dezember 2025
  • 6. Spieltag: 17. Dezember 2025

Champions League der Frauen 25/26: Wann finden die Spiele in der K.o.-Phase statt?

  • K.o.-Runden-Playoffs: 11./12. Februar und 18./19. Februar 2026
  • Viertelfinale: 24./25. März und 1./2. April 2026
  • Halbfinale: 25./26. April und 2./3. Mai 2026
  • Finale: 22., 23. oder 24. Mai 2026 (noch offen)
