"Hochgradig asozial"
VfB Stuttgart: Angelo Stiller gegen Go Ahead Eagles mit Nasen-Geste beleidigt
- Aktualisiert: 28.11.2025
- 12:45 Uhr
Der 4:0-Auswärtserfolg vom VfB Stuttgart gegen die Go Ahead Eagles aus Deventer wurde von einer hässlichen Szene überschattet. Eagles-Spieler Victor Edvardsen beleidigte VfB-Akteur Angelo Stiller mit einer Geste.
In der Europa-League-Partie zwischen dem VfB Stuttgart und den Go Ahead Eagles kam es in der 73. Minute zu einer hitzigen Auseinandersetzung.
Der frisch eingewechselte Victor Edvardsen vom niederländischen Gastgeber foulte Stuttgarts Kapitän Atakan Karazor, was zu einem Gerangel mit Stößen und verbalen Provokationen führte.
VfB Stuttgart: Edvardsen Geste "hochgradig asozial"
Im Verlauf des Tumults richtete Edvardsen eine provokative Nasen-Geste direkt an VfB-Mittelfeldspieler Angelo Stiller. Offenbar wollte er darauf anspielen, dass der Stuttgarter eine recht große Nase hat. Der Schiedsrichter zog prompt die Gelbe Karte für beide Beteiligten – Edvardsen und Stiller.
Die Szene sorgte für Aufregung auf dem Platz, blieb jedoch erstmal folgenlos für beide. Stuttgart gewann das Spiel letztlich souverän mit 4:0. Kommentator Cornelius Küpper von "RTL" bezeichnete die Szene von Edvardsen als "hochgradig asozial".
Auch Wesley Sneijder reagierte auf die Geste und bezeichnete Edvardsens Verhalten gegenüber TV-Sender Ziggo als "Mobbing". "Als Verein musst du den Jungen am Ohr packen und in die Kabine von Stuttgart bringen. Als Spieler bist du ein Vorbild. Kinder sehen das und dürfen das nicht normal finden.", so Sneijder weiter.