VfB Stuttgart: Angelo Stiller gegen Go Ahead Eagles mit Nasen-Geste beleidigt

Der 4:0-Auswärtserfolg vom VfB Stuttgart gegen die Go Ahead Eagles aus Deventer wurde von einer hässlichen Szene überschattet. Eagles-Spieler Victor Edvardsen beleidigte VfB-Akteur Angelo Stiller mit einer Geste. In der Europa-League-Partie zwischen dem VfB Stuttgart und den Go Ahead Eagles kam es in der 73. Minute zu einer hitzigen Auseinandersetzung. Stuttgart gewinnt in Deventer: Klarer Sieg mit Beigeschmack Der frisch eingewechselte Victor Edvardsen vom niederländischen Gastgeber foulte Stuttgarts Kapitän Atakan Karazor, was zu einem Gerangel mit Stößen und verbalen Provokationen führte.

VfB Stuttgart: Edvardsen Geste "hochgradig asozial" Im Verlauf des Tumults richtete Edvardsen eine provokative Nasen-Geste direkt an VfB-Mittelfeldspieler Angelo Stiller. Offenbar wollte er darauf anspielen, dass der Stuttgarter eine recht große Nase hat. Der Schiedsrichter zog prompt die Gelbe Karte für beide Beteiligten – Edvardsen und Stiller.

